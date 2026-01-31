La lista de jugadores sin club en el mercado de pases del fútbol argentino: un mendocino busca equipo

Por qué razón Fabrizio Angileri está sin club

El lateral izquierdo de 31 años Fabrizio Angileri, quien se destacó en River y luego tuvo una experiencia en el fútbol europeo, se iría del Corinthians a pesar de ser campeón de la Copa de Brasil en diciembre pasado.

Angileri no ha llegado a un acuerdo con el Corinthians para renovar su contrato. Sus exigencias salariales se consideraron al margen de la nueva realidad de austeridad financiera impuesta por la directiva.

Frank Fabra El ex Boca Frank Fabra está sin club.

Los ex defensores de Boca Cristian Lema y Frank Fabra (vistió los colores xeneizes durante diez años) también buscan un equipo donde jugar.

Luciano Lollo, el ex defensor de Racing, River y Estudiantes permanece libre y atento a las oportunidades que puedan surgir en los últimos días del mercado.

Mientras que Renzo Saravia, lateral derecho con pasado en Racing, está en la misma situación que el mendocino.

El volante Emanuel Cecchini sigue a la espera de una propuesta concreta. El ex San Lorenzo y Gimnasia La Plata busca una oportunidad que le permita volver a tener continuidad y protagonismo.

Ignacio Schor, el ex extremo de Platense analiza alternativas para relanzar su carrera en un nuevo club.