Atlético San Martín sigue renovando su plantel: quiénes son sus nuevos refuerzos

Atlético San Martín anunció la llegada de varios refuerzos y confirmó renovaciones de cara al próximo Torneo Federal A 2026

Christian Corrales sigue como entrenador del Atlético San Martín. Está acompañado por sus colaboradores.

Atlético Club San Martín apuesta fuerte para afrontar el próximo Torneo Federal A con la continuidad de Christian Corrales como director técnico. El Albirrojo además dio a conocer en sus redes sociales las incorporaciones y los jugadores que renovaron sus vínculos.

Enzo Tejada es uno de los refuerzos del Atlético San Martín.

La dirigencia confirmó al entrenador de cara al certamen que comenzará en el mes de marzo y el Albirrojo será uno de los representantes mendocinos junto a Huracán Las Heras.

El lunes San Martín vuelve al trabajo

El plantel comenzará a trabajar el próximo lunes, donde estarán presente los nuevos refuerzos y los jugadores que continuarán ligados a la institución. El objetivo es poder lograr el ascenso a la Primera Nacional, el Albirrojo es uno de los equipos grandes de Mendoza que quiere retornar a la segunda categoría del fútbol argentino.

En este 2026 buscará lograr el ascenso, es por eso que la dirigencia que conduce Damián Reyes está trabajando con mucho esfuerzo la dirigencia

Enzo Tejada

Las incorporaciones del Atlético San Martín

  • Fabricio Ojeda (volante, proveniente de Juventud Unida de San Luis)
  • Ricardo Herensperger (volante ofensivo que llegó desde Argentino)
  • Enzo Tejada (volante, proveniente de Pacífico).
  • Leandro Barrera (delantero, proveniente de Cobreloa de Chile)
  • Héctor Pérez (volante, proveniente de Unión de Villa krause)
  • Matías Contreras (defensor, proveniente de Antofagasta de Chile)
Renovaciones

  • Valentín Rosa (arquero)
  • Juan José Almeida (defensor)
  • Lucas Mas (defensor)
  • Nahuel Bernabé (defensor)
  • Valentín Mercado (defensor)
  • Emanuel Décimo (volante)
  • Diego González (delantero)
Nahuel Bernabé seguirá jugando en el Atlético San Martín.

La opinión de Christian Corrales, entrenador del Atlético San Martín

"Queremos renovar nuestras ilusiones, queremos jugar la Zona Campeonato, es lo que tenemos como objetivo. Queremos volver a posicionar al club, vamos a intentar armar un equipo competitivo", aseguró Christian Corrales, el entrenador del Atlético San Martín.

