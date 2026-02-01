Atlético San Martín sigue renovando su plantel: quiénes son sus nuevos refuerzos

Enzo Tejada Gutiérrez Sport Club-.jpg Enzo Tejada es uno de los refuerzos del Atlético San Martín.

La dirigencia confirmó al entrenador de cara al certamen que comenzará en el mes de marzo y el Albirrojo será uno de los representantes mendocinos junto a Huracán Las Heras.

Matías Contreras San Martín.

El lunes San Martín vuelve al trabajo

El plantel comenzará a trabajar el próximo lunes, donde estarán presente los nuevos refuerzos y los jugadores que continuarán ligados a la institución. El objetivo es poder lograr el ascenso a la Primera Nacional, el Albirrojo es uno de los equipos grandes de Mendoza que quiere retornar a la segunda categoría del fútbol argentino.