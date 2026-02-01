Estados Unidos sorprende con un dato que cambia la mirada sobre la vida

adultos mayores, jardineria En Estados Unidos la esperanza de vida aumentó 0,6 años entre 2023 y 2024.

Qué grupos impulsaron la mejora en la esperanza de vida

Entre la población latina, las tasas de mortalidad bajaron un 3,8 % en mujeres y un 5,9 % en hombres. También disminuyeron las muertes en casi todos los grupos etarios mayores de un año, con la excepción del segmento de 5 a 14 años.

En 2024, el suicidio desplazó a la covid-19 como la décima causa de muerte, mientras que las enfermedades cardíacas, el cáncer y las lesiones no intencionadas se mantuvieron como las principales. Las muertes por lesiones no intencionadas mostraron la mayor caída: de 62,3 a 53,3 por cada 100.000 habitantes.

La mortalidad infantil, en cambio, se mantuvo prácticamente estable respecto del año anterior.

Un récord que convive con desafíos

Aunque el aumento representa un logro significativo, Estados Unidos sigue por debajo de varios países europeos en términos de esperanza de vida, incluido España. Los expertos señalan que persisten brechas sociales, económicas y sanitarias que influyen en la longevidad y que requieren políticas sostenidas para consolidar este avance.

El nuevo récord no es solo un número: es un reflejo de cómo una sociedad puede recuperar terreno incluso después de años difíciles. La vida en Estados Unidos parece abrirse paso con más fuerza, pero el desafío ahora es sostener esa esperanza y garantizar que llegue a todos los sectores de la población.