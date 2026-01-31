Estados Unidos opera más de 14.000 aeronaves militares dejando atrás a Rusia y China

No se trata solo de cazas de combate, aunque Estados Unidos cuenta con miles de ellos sino también de una enorme cantidad de helicópteros, aviones de transporte, reabastecimiento en vuelo y plataformas de misión especial. Solo los helicópteros militares suman más de 5.500 unidades, una cifra que subraya la variedad de misiones que la aviación estadounidense debe cubrir.

Fuerza aerea USA (2)

La inversión militar de Estados Unidos en su fuerza aérea

La inversión de Estados Unidos en aviación militar es proporcional a su estrategia global. Mantener presencia, movilidad y capacidad de respuesta en distintos continentes y océanos simultáneamente. Las aeronaves no solo entrenan o se mantienen en bases nacionales, sino que operan desde posiciones en Europa, Asia y el Pacífico, como parte de alianzas y compromisos estratégicos compartidos.

Al analizar esos números, también es útil recordar que dentro de la gran cifra de 14.486 hay categorías muy diversas. Los aviones de combate de alta tecnología como los F-35 Lightning II o los F-22 Raptor representan solo una parte del total. El resto incluye desde cazas más antiguos hasta aviones cisterna o de transporte pesado, todos esenciales para la proyección del poder aéreo.