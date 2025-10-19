Christian Corrales: "Lo mejor fue el reecuentro con el hincha de San Martín"

El balance de su gestión en el Atlético San Martín

Christian Corrales hizo un análisis de su trabajo en el Atlético San Martín y manifestó: "Pudimos revertir en lo deportivo la situación en la que estaba el club. El hincha se siente identificado con el equipo y llegamos a los 16vos de final de la Reválida del Torneo Federal A, aunque nos quedó un sabor amargo por la eliminación con Sarmiento de La Banda".

"Quedamos afuera frente a un equipo que se armó para pelear el ascenso, pero siento que fuimos superiores al rival en los 180 minutos y lamentablemente no pudimos pasar a la siguiente instancia", agregó.

Atléitco San Martín. Atlético San Martín hizo una buena campaña en el Federal A.

Corrales habló sobre su futuro

Christian Corrales habló sobre su continuidad en el Atlético San Martín y reconoció: “Me manifestaron los dirigentes que quieren la continuidad y la reunión que tuvimos fue positiva. En caso de seguir, me gustaría sostener a la columna vertebral del equipo y partir de ahí tener un buen proyecto para empezar a diagramar el próximo torneo".

Los números de Corrales como DT del Atlético San Martín