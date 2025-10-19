Christian Corrales: "Lo mejor fue el reecuentro con el hincha de San Martín"

Atlético San Martín empató con Sarmiento de La Banda, en Santiago del Estero, y quedó eliminado en los 16vos de final de la Reválida del Torneo Federal A.
Christian Corrales, entrenador del Atlético San Martín, repasó el año futbolístico y su primera etapa como entrenador en el Albirrojo.
El equipo santiagueño pasó de ronda por la ventaja deportiva y el entrenador Christian Corrales del Albirrojo habló con Ovación de lo que fue su primera experiencia como DT en el club donde también fue arquero.
"Lo mejor que me llevo es el reencuentro con los hinchas de San Martín. Hacía mucho tiempo que no estaba en Mendoza y hubo un lindo ida y vuelta con la gente que terminó reconociendo el trabajo que se hizo y se sintió representada por este equipo. Por eso lo tomo como positivo", deslizó Corrales.
Christian Corrales hizo un análisis de su trabajo en el Atlético San Martín y manifestó: "Pudimos revertir en lo deportivo la situación en la que estaba el club. El hincha se siente identificado con el equipo y llegamos a los 16vos de final de la Reválida del Torneo Federal A, aunque nos quedó un sabor amargo por la eliminación con Sarmiento de La Banda".
"Quedamos afuera frente a un equipo que se armó para pelear el ascenso, pero siento que fuimos superiores al rival en los 180 minutos y lamentablemente no pudimos pasar a la siguiente instancia", agregó.
Christian Corrales habló sobre su continuidad en el Atlético San Martín y reconoció: “Me manifestaron los dirigentes que quieren la continuidad y la reunión que tuvimos fue positiva. En caso de seguir, me gustaría sostener a la columna vertebral del equipo y partir de ahí tener un buen proyecto para empezar a diagramar el próximo torneo".
Los números de Corrales como DT del Atlético San Martín