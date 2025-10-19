A qué hora corre Colapinto en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Franco Colapinto, que no cumple una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia, Azerbaiyán y Singapur, otra vez estuvo entre los últimos lugares y eso es preocupante.

El piloto nacido hace 22 años en Pilar, provincia de Buenos Aires, dijo tras la clasificación de este sábado que no se siente cómodo con su monoplaza, pero que tratará de hacer una buena carrera y mejorar el panorama complicado que tiene en la F1.

Mientras que Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora es la carrera del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Domingo 19:

Carrera: a las 16.

Dónde ver en vivo el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El GP de Estados Unidos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Además está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.