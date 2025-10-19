La Selección argentina, con Santino Andino, busca su séptimo título mundial Sub 20 frente a Marruecos

La Selección argentina busca su séptimo título mundial Sub 20

La Selección argentina busca su séptimo título en un Mundial Sub 20, ya que fue campeón de la categoría en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y si gana la copa se afianzará como la selección más ganadora del certamen.

Además el mendocino Santino Andino buscará quedar en la historia tras el título que logró Neri Cardozo en Países Bajos 2005 con Lionel Messi como gran figura.

andino 1 Santino Andino le marcó un gol a Australia en el Mundial Sub 20 2025.

Marruecos finalizó primero en el Grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corea del Sur (2-1) en octavos, a Estados Unidos (3-1) en cuartos ya Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en semifinales.

Los marroquíes, que afrontan un Mundial Sub 20 por cuarta ocasión en su historia, quieren convertirse en los segundos campeones africanos en la historia de la competición, luego de que lo consiguiera Ghana en 2009.

Las probables formaciones:

Selección argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Árbitro: Maurizio Mariani

Hora: 20.:00. TV: Telefe y DSports