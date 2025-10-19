La Selección argentina, con Santino Andino, busca su séptimo título mundial Sub 20 frente a Marruecos

La Selección argentina busca su séptimo título. El elenco nacional, con el delantero de Godoy Cruz Santino Andino, jugará este domingo con Marruecos, por la final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.
La Selección argentina, con el mendocino Santino Andino, se mide este domingo con Marruecos por la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile
La Selección argentina busca su séptimo título. El elenco nacional, con el delantero de Godoy Cruz Santino Andino, jugará este domingo con Marruecos, por la final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.
El encuentro se jugará a las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro el cotejo será el italiano Maurizio Mariani.
La Selección argentina Sub 20, que es dirigida por Diego Placente, terminó primera en el Grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Ya en los octavos de final goleó por 4-0 a Nigeria, mientras que en los cuartos de final le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México y en las semis superó en un durísimo encuentro por 1-0 a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.
La Selección argentina busca su séptimo título en un Mundial Sub 20, ya que fue campeón de la categoría en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y si gana la copa se afianzará como la selección más ganadora del certamen.
Además el mendocino Santino Andino buscará quedar en la historia tras el título que logró Neri Cardozo en Países Bajos 2005 con Lionel Messi como gran figura.
Marruecos finalizó primero en el Grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corea del Sur (2-1) en octavos, a Estados Unidos (3-1) en cuartos ya Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en semifinales.
Los marroquíes, que afrontan un Mundial Sub 20 por cuarta ocasión en su historia, quieren convertirse en los segundos campeones africanos en la historia de la competición, luego de que lo consiguiera Ghana en 2009.
Las probables formaciones:
Selección argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.
Estadio: Julio Martínez Prádanos
Árbitro: Maurizio Mariani
Hora: 20.:00. TV: Telefe y DSports