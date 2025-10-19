Nico Paz volvió a brillar y el Como le quitó el invicto a la Juventus

Como, con una gran labor del joven volante argentino Nicolás Paz, le ganó este domingo a Juventus de local por 2 a 0 y le quitó el invicto de la Serie A de Italia El delantero de la Selección argentina marcó un gol y dio una asistencia.
Como, con una gran labor del joven volante argentino Nicolás Paz, le ganó este domingo a Juventus de local por 2 a 0 y le quitó el invicto de la Serie A de Italia El delantero de la Selección argentina marcó un gol y dio una asistencia.
A los 4 minutos del primer tiempo Paz ejecutó un centro preciso al segundo palo que el alemán Marc-Oliver Kempf transformó en el 1 a 0.
Tras el gol Juventus a adelantar sus líneas, pero el equipo de Massimiliano Allegri no anduvo bien en ataque y volvió a exhibir las mismas dificultades que lo habían acompañado en sus últimos compromisos.
Cuando el visitante intentaba forzar el empate, el argentino Paz aseguró el resultado con un zurdazo desde la media luna que selló el 2 a 0 definitivo.
Así se terminí el invicto de Juventus en la temporada tras ocho partidos, con una serie previa de cinco empates que había encendido las alarmas en Turín, mientras que el conjunto lombardo, en cambio, reafirmó su perfil competitivo en la Serie A y mostró el impacto de su apuesta por jóvenes talentos.
Con apenas 19 años, el mediocampista argentino formado en Real Madrid se consolidó como figura en el equipo dirigido por Cesc Fàbregas, que continúa sumando puntos clave en su objetivo de afianzarse en la categoría.
Nico Paz, en silencio y con gran nivel en Como de Italia, gana terreno entre los ya consolidados Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Además está Franco Mastantuono es otra de las figuras que tiene el elenco nacional de cara al Mundial 2022.
Nico Paz decidió dar un paso al frente: dejó el Real Madrid Castilla para buscar continuidad en la Serie A, donde se ganó la titularidad y el reconocimiento.