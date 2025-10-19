Nico Paz volvió a brillar y el Como le quitó el invicto a la Juventus

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/totalcristiano/status/1979882973001556278&partner=&hide_thread=false NICO PAZ WHAT A GOAL! pic.twitter.com/su0HoRhYBi — TC (@totalcristiano) October 19, 2025

Cuando el visitante intentaba forzar el empate, el argentino Paz aseguró el resultado con un zurdazo desde la media luna que selló el 2 a 0 definitivo.

Nico Paz terminó con el invicto de Juventus

Así se terminí el invicto de Juventus en la temporada tras ocho partidos, con una serie previa de cinco empates que había encendido las alarmas en Turín, mientras que el conjunto lombardo, en cambio, reafirmó su perfil competitivo en la Serie A y mostró el impacto de su apuesta por jóvenes talentos.

Con apenas 19 años, el mediocampista argentino formado en Real Madrid se consolidó como figura en el equipo dirigido por Cesc Fàbregas, que continúa sumando puntos clave en su objetivo de afianzarse en la categoría.

Nico Paz, en silencio y con gran nivel en Como de Italia, gana terreno entre los ya consolidados Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Además está Franco Mastantuono es otra de las figuras que tiene el elenco nacional de cara al Mundial 2022.

Nico Paz decidió dar un paso al frente: dejó el Real Madrid Castilla para buscar continuidad en la Serie A, donde se ganó la titularidad y el reconocimiento.