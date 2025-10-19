Consigue el jardín de tus sueños con el árbol que se convierte en una nube rosa

flores de lapacho Este árbol es distintivo por sus vistosas flores rosadas. Imagen: Pexels.

De hecho, la ciudad de Buenos Aires destaca por tener miles de lapachos rosados, distribuidos en espacios al aire libre. Pueden encontrarse en los parques Saavedra, Los Andes, Avellaneda, Chacabuco, Patricios, Rivadavia, Lezama y Alberdi, en canteros de la Avenida 9 de Julio, plaza Armenia y plaza Italia, y otros rincones verdes.

Cuidados del lapacho rosado

Uno de los aspectos imprescindibles en el cuidado del lapacho rosado es la luz solar. Este árbol necesita recibir sol directo la mayor parte del día, por lo que debe plantarse en un espacio abierto, lejos de construcciones o sombras de otros árboles. También, requiere un suelo bien drenado, ya que el exceso de agua puede afectar sus raíces.

El riego es clave durante sus primeros años de vida, por lo que conviene mantener el suelo húmedo pero nunca encharcado. Una vez que el árbol se establece, suele resistir períodos de sequía moderados, aunque en verano agradece riegos más frecuentes para propiciar la floración. Además, aplicar abono orgánico una o dos veces al año favorece su desarrollo y mejora la calidad del suelo.

lapacho rosa Cultiva un lapacho rosado en tu jardín y notarás como se convierte en una nube de flores en primavera. Imagen: Freepik.

Por último, el lapacho rosado requiere una poda para mantener su forma y eliminar ramas secas o dañadas. Lo ideal es realizarla al final del invierno, antes de que comience su brotación.