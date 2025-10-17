Plantó más de 23.000 árboles en menos de un día: rompió el récord del mundo asombrando e inspirando

En cada hoyo cavado había una pequeña semilla de esperanza. Moses creció rodeado de bosques y entendió desde muy joven la importancia de cuidar lo que nos da oxígeno, sombra y vida. Lo suyo no fue un acto simbólico, sino un trabajo físico extenuante que requería técnica, resistencia y una conexión casi espiritual con la tierra.

Anton (1)

Héroes verdes: transforman el mundo plantando árboles

Pero Antoine no está solo en esta misión. Alrededor del mundo existen otros héroes verdes, como Hélio da Silva, un jubilado brasileño que ha plantado más de 41.000 árboles en una zona degradada de São Paulo, transformando lo que antes era un terreno gris en un bosque urbano lleno de vida. Y también Tony Rinaudo, conocido como el “hombre que hizo crecer árboles en el desierto”, cuyo método de reforestación natural ha permitido regenerar más de 200 millones de árboles en África.

Cada uno, desde su rincón del mundo, demuestra que el cambio no siempre llega desde los gobiernos o las grandes corporaciones. A veces empieza con una pala, una semilla y el deseo sincero de hacer algo mejor por los demás.

El récord de Antoine Moses no es solo una cifra impresionante. Es un recordatorio de que incluso en un solo día se puede sembrar esperanza. Porque cada árbol que crece es una historia nueva, un respiro más para el planeta, y la prueba de que cuando una persona cree de verdad en algo, puede hacer florecer el mundo entero.