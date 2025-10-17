Cómo podar el árbol naranjo para obtener grandes frutos esta primavera

Como en todos los ejemplares, el objetivo de la poda es el de mejorar el ingreso de luz solar y la ventilación, lo que concentra completamente la energía del árbol. En concreto, el paso a paso que debes realizar es el siguiente:

Prepara las herramientas : asegúrate de que las tijeras de podar o sierras estén bien afiladas y desinfectadas con alcohol para evitar la propagación de enfermedades.

: asegúrate de que las tijeras de podar o sierras estén bien afiladas y desinfectadas con alcohol para evitar la propagación de enfermedades. Aclara el centro : elimina las ramas que crecen hacia el centro del árbol para permitir que la luz y el aire lleguen a toda la copa.

: elimina las ramas que crecen hacia el centro del árbol para permitir que la luz y el aire lleguen a toda la copa. Retira las ramas secas o débiles : elimina toda la madera muerta, dañada o enferma.

: elimina toda la madera muerta, dañada o enferma. Corta las ramas bajas : quita las ramas que crecen hacia abajo y tocan el suelo para evitar que se dañen o entren en contacto con el suelo.

: quita las ramas que crecen hacia abajo y tocan el suelo para evitar que se dañen o entren en contacto con el suelo. Elimina chupones : corta los chupones, que son brotes verticales de crecimiento rápido pero con poca producción de fruta, ya que consumen energía y generan sombra.

: corta los chupones, que son brotes verticales de crecimiento rápido pero con poca producción de fruta, ya que consumen energía y generan sombra. Elimina ramas que se cruzan: corta las ramas que se cruzan o rozan entre sí para evitar heridas que puedan convertirse en puntos de entrada para enfermedades.

No elimines demasiadas ramas, especialmente en árboles jóvenes, para no debilitarlos. En árboles de 3 a 5 años, concéntrate en darles la forma adecuada para la producción mediante la poda.

Consejos para mantener un naranjo en primavera

Más allá de la poda, tienes que saber que el naranjo es bastante fácil de mantener en primavera. Debes cuidarlo con riego y abono adecuados, protegerlo de pulgones y plagas, y protegerlo contra el sol y contra el viento.

Como medida general, tienes que saber que el naranjo sufre mayoritariamente daños por plagas, como los pulgones, ácaros, mosca blanca y piojo rojo de California.