Ni buganvilla ni glicina: la planta de flores preciosas que llena de vida los muros de tu jardín

bignonia blanca La bignonia blanca tiene flores tubulares. Imagen: Freepik.

La bignonia blanca es una trepadora perenne que destaca por sus imponentes flores. Su nombre científico, Pandorea Jasminoides, hace referencia a sus delicadas florecillas que se parecen al jazmín. Es ideal para aportar privacidad o cubrir muros con su denso follaje verde.

Tiene flores tubulares y acampanadas en racimos, generalmente de color blanco, rosa o rojo. Su floración es abundante y prolongada, lo que brinda un espectáculo colorido durante gran parte del año.

Cuidados básicos de la planta

Los expertos de Picture This revelan que la bignonia blanca requiere un sitio con pleno sol para florecer abundantemente, entre cuatro y seis horas diarias. También puede crecer en semisombra, aunque produce más hojas y menos flores. Esta planta se cultiva directamente en el sustrato del jardín o en una maceta de gran tamaño, para que sus raíces puedan expandirse. Si no se encuentra cerca de un muro o un sostén que guíe su crecimiento, se expande en forma de arbusto.

La bignonia blanca se desarrolla mejor en suelos bien drenados, algo ácidos y ricos en humus. Es importante proporcionar riegos frecuentes para que el sustrato siempre esté húmedo pero no encharcado. Un riego semanal es perfecto para que tenga un crecimiento exuberante, pero el cultivo al aire libre le permite beneficiarse de la lluvia natural durante la temporada de crecimiento.

planta buignonia En invierno hay que disminuir el riego de la planta. Imagen: Freepik.

Conviene podarlas tras la floración para darles forma y robustecer la planta. Además, se debe abonar cada 15 días o una vez al mes con fertilizante mineral durante la época de floración. Riega abundantemente después de la aplicación para ayudar a la absorción de nutrientes.