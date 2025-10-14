La planta colgante que crea una cascada de hojas en forma de corazón y llena tu casa de vida

ceropegia wodii Esta planta requiere pocos cuidados. Imagen: Freepik.

La planta collar de corazones es una suculenta nativa de las regiones del este de Sudáfrica, de fácil cuidado. En Argentina crece en interiores, aunque también se puede cultivar en el jardín.

Tiene hojas gruesas y de textura cerosa de color verde azulado con un envés gris o púrpura. Sus tallos son finos, quebradizos y habitualmente suelen superar el metro de longitud. La densidad del follaje puede variar mucho entre ejemplares y dependiendo el cuidado.

Cuidados de la planta colgante

Según los expertos de Picture This la Ceropegia woodii se cultiva como planta de interior en Argentina y España. Prefiere ubicaciones bien iluminadas pero sin sol directo. La falta de luz puede provocar cambios en su coloración, el envés se vuelve de color púrpura más oscuro y el haz cambia sus tonos y se vuelven más uniformes.

Durante el verano puede crecer sin problemas en exterior, siempre que se ubique en un espacio protegido de los rayos del sol. Con la llegada del otoño es mejor guardar la planta en casa para mantenerla en un espacio con temperaturas más o menos constantes, para que no pase frío.

ceropegia woodii Lo ideal es ubicar tu planta en un lugar donde reciba luz indirecta brillante, cerca de una ventana. Imagen: Pexels.

Se debe regar de forma moderada en la época de crecimiento, dejando que el sustrato se seque totalmente. En invierno se debe disminuir la frecuencia de riego, ya que al ser una suculenta reserva agua en las hojas y tubérculos que desarrolla a lo largo de los tallos. Es importante evitar que se acumule agua en el fondo de la maceta, ya que podría provocar pudrición en las raíces.