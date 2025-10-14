Cuántas horas de sol necesita la planta de romero en primavera para crecer fuerte y sana

En épocas de mucho calor, es beneficioso ofrecerle sombra parcial durante las horas más intensas del mediodía para evitar que las hojas se quemen.

Deberás colocar la planta en un lugar soleado, como un balcón o una ventana bien expuesta. Si cultivas en interiores, asegúrate de que reciba la mayor cantidad de luz natural posible.

Sin más rodeos, tienes que saber que una planta de romero necesita entre 6 y 8 horas de luz solar diarias para crecer de manera adecuada.

romero, planta El romero, una de las plantas protagonistas en primavera.

Si la planta de romero no recibe suficiente sol, puede que las ramas se desarrollen débiles y que el aroma sea menor, además de presentar un crecimiento deficiente.

Más allá del sol: consejos para cuidar una planta de romero en primavera