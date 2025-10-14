Cuántas horas de sol necesita la planta de romero en primavera para crecer fuerte y sana

La planta de romero es sin lugar a dudas uno de los ejemplares protagonistas en los distintos jardines, mucho más ante la llegada de la primavera. En este contexto, muchas personas son las que tienen consultas sin responder con respecto al ejemplar.
El romero tiene gran protagonismo en los jardines por su fácil cultivo, resistencia a la sequía, el calor y el frío, y sus bajos requerimientos de mantenimiento, además de los beneficios que aporta.
Cuántas horas de sol necesita la planta de romero
La cantidad adecuada de sol es fundamental para la fotosíntesis, el crecimiento y el desarrollo del aroma característico del romero, ya que permite que el ejemplar crezca fuerte y sano.
En épocas de mucho calor, es beneficioso ofrecerle sombra parcial durante las horas más intensas del mediodía para evitar que las hojas se quemen.
Deberás colocar la planta en un lugar soleado, como un balcón o una ventana bien expuesta. Si cultivas en interiores, asegúrate de que reciba la mayor cantidad de luz natural posible.
Sin más rodeos, tienes que saber que una planta de romero necesita entre 6 y 8 horas de luz solar diarias para crecer de manera adecuada.
Si la planta de romero no recibe suficiente sol, puede que las ramas se desarrollen débiles y que el aroma sea menor, además de presentar un crecimiento deficiente.
Más allá del sol: consejos para cuidar una planta de romero en primavera
- Riego: riega solo cuando la tierra esté completamente seca al tacto. El exceso de agua puede causar pudrición de la raíz. En climas muy cálidos y secos, podría ser necesario regar una o dos veces por semana, mientras que en meses más fríos se reduce.
- Sustrato: utiliza un sustrato con buen drenaje. Puedes mezclar tierra universal con perlita o arena de río para mejorar el drenaje. Si la planta está en interior, una maceta de terracota ayuda a que la tierra se seque más rápido.
- Poda: poda a principios de la primavera para dar forma y promover un crecimiento más denso.
- Fertilización: el romero requiere poca fertilización. En primavera, puedes aplicar un fertilizante de liberación lenta para arbustos o uno orgánico diluido a la mitad para plantas en maceta.