Con estos dos ingredientes

Con estos dos ingredientes, puedes mejorar la apariencia de tu cabello.

Muchas son las personas que recurren a distintas soluciones caseras con el objetivo de mantener en buen estado su cabello. En este sentido, una de las más recomendadas es la del aceite de oliva con el romero, que ofrece grandes ventajas por las propiedades de estos elementos.

La mezcla de aceite de oliva y romero beneficia al cabello porque hidrata, nutre, fortalece la fibra capilar y estimula la circulación del cuero cabelludo. ¿Cómo se debe preparar?

mezcla, beneficios
La mezcla del aceite de oliva con romero puede ser altamente beneficiosa para tu cabello.

La mezcla del aceite de oliva con romero puede ser altamente beneficiosa para tu cabello.

Cómo preparar la mezcla de aceite de oliva y romero para el cabello

Para mezclar aceite de oliva con romero, macerar ramitas u hojas de romero (frescas o secas) en aceite de oliva virgen extra durante varias semanas en un lugar oscuro, filtrar las hojas y aplicar la mezcla sobre el cabello. En concreto, los pasos a seguir son los que se muestran a continuación:

  • Lava y seca el romero: lava las ramas u hojas de romero, y déjalas secar por completo para evitar que se oxide el aceite.
  • Prepara el recipiente: coloca el romero en un recipiente de vidrio. Puedes usar ramitas enteras o solo las hojas cortadas.
  • Añade el aceite de oliva: cubre completamente el romero con aceite de oliva virgen extra.
  • Maceración: tapa el recipiente y déjalo reposar en un lugar oscuro y fresco por un mes para que el aceite absorba las propiedades del romero. Agita el frasco diariamente o cada cierto tiempo para que se mezclen bien.
  • Filtra el aceite: pasado el tiempo, cuela el aceite con un filtro de tela o un colador fino para separar las hojas y guardar el aceite resultante en un frasco de vidrio limpio.
mezcla, cabello
Esta mezcla hidrata, nutre, fortalece la fibra capilar y estimula la circulaci&oacute;n, entre otros beneficios para el cabello.&nbsp;

Esta mezcla hidrata, nutre, fortalece la fibra capilar y estimula la circulación, entre otros beneficios para el cabello.

Una vez tengas la mezcla, debes aplicar una capa fina de la misma en el cuero cabelludo y distribúyelo por todo el cabello. Luego, masajea suavemente con las yemas de los dedos para estimular la circulación, deja actuar por una o dos horas y lava tu cabello con agua.

Los beneficios de esta mezcla para el cabello

  • Estimula el crecimiento: la mezcla acelera el crecimiento del cabello al mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que nutre los folículos pilosos.
  • Fortalece el cabello: ayuda a fortalecer el cabello desde la raíz, haciéndolo más resistente y evitando que se rompa.
  • Hidrata y repara: el aceite de oliva hidrata profundamente el cabello, previene las puntas abiertas y mejora su elasticidad, mientras que el romero ayuda a reparar el daño.
  • Combate la caspa y el frizz: las propiedades purificantes del romero y el aceite de oliva ayudan a mantener un cuero cabelludo sano y libre de caspa, mientras que el aceite de oliva sella la cutícula, reduciendo el frizz.
  • Previene las canas prematuras: el romero puede ayudar a prevenir la aparición temprana de canas.

Temas relacionados:

Te puede interesar