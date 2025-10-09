La mezcla de aceite de oliva y romero beneficia al cabello porque hidrata, nutre, fortalece la fibra capilar y estimula la circulación del cuero cabelludo. ¿Cómo se debe preparar?

Cómo preparar la mezcla de aceite de oliva y romero para el cabello

Para mezclar aceite de oliva con romero, macerar ramitas u hojas de romero (frescas o secas) en aceite de oliva virgen extra durante varias semanas en un lugar oscuro, filtrar las hojas y aplicar la mezcla sobre el cabello. En concreto, los pasos a seguir son los que se muestran a continuación: