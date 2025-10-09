Javier Milei en Ciudad de Mendoza: dónde comienza la caminata, a qué hora y qué más se sabe de su visita

javier milei Javier Milei estará en la ciudad de Mendoza este jueves por la tarde.

Cómo será la visita de Milei a la ciudad de Mendoza

El anuncio, desde Presidencia, que Milei va a estar este jueves en la Ciudad de Mendoza tomó a varios por sorpresa. De hecho, no hay muchos datos confirmados de cómo será esta visita.

Lo que sí se sabe es que comenzará con una caminata que tendrá su inicio en 9 de Julio y Peatonal Sarmiento a las 18. Aún no se sabe donde terminará o si todo el recorrido será caminando, lo que sí se sabe es que habrá un amplio operativo de seguridad para proteger al mandatario nacional, que otra vez estará acompañado de Luis Petri. No obstante, aún no se ha confirmado la cantidad de policías que van a intervenir.

Lo que sí se sabe es que la Policía de Mendoza intervendrá cubriendo los anillos perimetrales, mientras que la seguridad de Milei depende directamente de Casa Militar y la Policía Federal.

javier milei en mendoza.jpg Javier Milei en una visita anterior a Mendoza.

Además de Petri, en la caminata, también estará presente Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente.

Con esta caminata, Milei busca realizar algo similar a lo que hizo en el 2023, donde fue acompañado por una gran cantidad de personas en su visita a Mendoza. De hecho, en esta provincia fue en uno de los lugares donde mejor le fue en las elecciones.

Posibles protestas contra Milei

En el gobierno de Mendoza saben que puede haber protestas contra Milei en su visita a Mendoza. De hecho, en San Rafael está prevista una protesta de productores en Patricias Mendocinas y Zapata, por donde el mandatario provincial va a pasar.

De hecho, hubo intervenciones sobre los carteles de campaña en donde se mostraba a Luis Petri y Javier Milei y que estaban colocados en San Rafael.