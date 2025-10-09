Inicio Política Javier Milei
Javier Milei en Ciudad de Mendoza: dónde comienza la caminata, a qué hora y qué más se sabe de su visita

El presidente Javier Milei estará en San Rafael y en la Ciudad de Mendoza. Cómo será su visita en este último lugar y los sitios que las personas deberían evitar

Daniel Calivares
Milei

Milei, cuando visitó Mendoza en plena campaña presidencial en el 2023.

Nicolás Rios/Diario UNO.

El presidente Javier Milei estará de visita en Mendoza este jueves. Si bien, lo confirmado era su presencia en San Rafael, en la tarde del miércoles se confirmó que luego estará en la Ciudad de Mendoza, en donde realizará una actividad pública, por la que seguramente se cortarán calles e implicará un importante operativo de seguridad.

Milei comenzará su visita en Mendoza en San Rafael. Allí va a participar del almuerzo con las Fuerzas Vivas de la provincia en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, adonde llegará acompañado del ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri.

Allí, Milei tiene previsto dar un discurso y luego volver al aeropuerto para trasladarse a la Ciudad de Mendoza.

Javier Milei estará en la ciudad de Mendoza este jueves por la tarde.

Cómo será la visita de Milei a la ciudad de Mendoza

El anuncio, desde Presidencia, que Milei va a estar este jueves en la Ciudad de Mendoza tomó a varios por sorpresa. De hecho, no hay muchos datos confirmados de cómo será esta visita.

Lo que sí se sabe es que comenzará con una caminata que tendrá su inicio en 9 de Julio y Peatonal Sarmiento a las 18. Aún no se sabe donde terminará o si todo el recorrido será caminando, lo que sí se sabe es que habrá un amplio operativo de seguridad para proteger al mandatario nacional, que otra vez estará acompañado de Luis Petri. No obstante, aún no se ha confirmado la cantidad de policías que van a intervenir.

Lo que sí se sabe es que la Policía de Mendoza intervendrá cubriendo los anillos perimetrales, mientras que la seguridad de Milei depende directamente de Casa Militar y la Policía Federal.

Javier Milei en una visita anterior a Mendoza.

Además de Petri, en la caminata, también estará presente Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente.

Con esta caminata, Milei busca realizar algo similar a lo que hizo en el 2023, donde fue acompañado por una gran cantidad de personas en su visita a Mendoza. De hecho, en esta provincia fue en uno de los lugares donde mejor le fue en las elecciones.

Posibles protestas contra Milei

En el gobierno de Mendoza saben que puede haber protestas contra Milei en su visita a Mendoza. De hecho, en San Rafael está prevista una protesta de productores en Patricias Mendocinas y Zapata, por donde el mandatario provincial va a pasar.

De hecho, hubo intervenciones sobre los carteles de campaña en donde se mostraba a Luis Petri y Javier Milei y que estaban colocados en San Rafael.

