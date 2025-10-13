La planta medicinal que puedes cultivar en octubre para que el jardín estalle de flores en verano

En este sentido, es importante aclarar que si optamos sembrar las semillas de caléndula en lugar de los plantines, los semilleros deberán germinar sí o sí en la sombra. Caso contrario, el ejemplar no prosperará.

caléndula planta medicinal Este ejemplar no demanda muchos cuidados de jardinería.

Otro punto importante en el cuidado de la caléndula radica en el riego. Esta planta medicinal necesita una hidratación constante, aunque no en grandes cantidades. Es decir que, si somos principiantes en la jardinería y nos olvidamos mojar el sustrato del ejemplar, esta especie no es la indicada para nosotros.

Aquí es importante destacar que la caléndula es sensible al exceso de agua. Por lo tanto, será necesario observar el sustrato y solamente regar cada vez que esté ligeramente húmedo.

calendulas en septiembre La caléndula es de las plantas medicinales con mayor prestigio.

Por otro lado, para estimular el crecimiento de la caléndula temporada tras temporada, es fundamental realizar una poda cada vez que culmina su floración. Esto promoverá el óptimo crecimiento del ejemplar. Esta tarea de jardinería se debe realizar de manera consciente, quitando todas las ramas marchitas pero sin tocar el tallo principal. Así, la planta medicinal absorberá los nutrientes de manera adecuada, especialmente en invierno.