Con un truco casero y 2 ingredientes: te explico cómo blanquear los zapatos de goma

Hoy te comparto uno de esos procedimientos caseros para que puedas blanquear y limpiar en profundidad los zapatos de goma o gomones. Este tipo de calzado suele llenarse de tierra, polvo y mugre muy fácil, sobre todo si son de colores claros. Continúa leyendo para conocer el paso a paso de este truco casero y natural.

lavar zapatos Existen trucos caseros para limpiar zapatos, ropa, la cocina, el baño, las plantas y casi cualquier mancha común.

Paso a paso y con un truco casero: cómo limpiar los zapatos de goma

Todo truco casero se caracteriza por ser económico, efectivo, rápido, natural y seguro. Cuando se trata de zapatos, la limpieza y el truco se vuelven un poco más complejos. Para realizar este procedimiento y dejar los gomones impecables, vas a necesitar: agua, jabón líquido o detergente y bicarbonato de sodio.