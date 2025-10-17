Cómo limpiar la planchita para que no te deje el pelo grasoso y opaco

Plancha pelo La planchita del pelo nunca debe mojarse.

La mejor forma de limpiar la planchita consiste en rociar algunas gotas de alcohol isopropílico sobre la parte de cerámica. A continuación, con un paño suave o una microfibra, comienza a frotar la planchita para ir removiendo la grasa y la suciedad acumulada. Repite este paso las veces que sean necesarias para que el aparato quede impecable.

Para una limpieza mucho más profunda de la planchita, puedes hacer una mezcla de agua con un poco de detergente y aplicarla a través de un paño humecido. Una vez que la hayas limpiado, te aconsejamos asegurarte que la misma esté seca.

En cuanto al cable de la planchita, puedes limpiarlo con un paño humedecido en alcohol, y de esta manera podrás remover la suciedad y la grasa que se va juntando con el paso del tiempo.

Planchita

¿Cómo cuidar una planchita de pelo para que no se rompa o se arruine?