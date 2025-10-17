Cómo limpiar la planchita para que no te deje el pelo grasoso y opaco

A continuación te enseñaremos el método más sencillo y efectivo para limpiar la planchita de pelo y que la misma no te deje el pelo sucio y opaco.
¿Cómo limpiar la planchita para el pelo?
Lo primero que debes tener en cuenta es que la plancha de pelo nunca debe mojarse directamente con agua, ya que el líquido podría ingresar y afectar toda la parte eléctrica del aparato.
La mejor forma de limpiar la planchita consiste en rociar algunas gotas de alcohol isopropílico sobre la parte de cerámica. A continuación, con un paño suave o una microfibra, comienza a frotar la planchita para ir removiendo la grasa y la suciedad acumulada. Repite este paso las veces que sean necesarias para que el aparato quede impecable.
Para una limpieza mucho más profunda de la planchita, puedes hacer una mezcla de agua con un poco de detergente y aplicarla a través de un paño humecido. Una vez que la hayas limpiado, te aconsejamos asegurarte que la misma esté seca.
En cuanto al cable de la planchita, puedes limpiarlo con un paño humedecido en alcohol, y de esta manera podrás remover la suciedad y la grasa que se va juntando con el paso del tiempo.
¿Cómo cuidar una planchita de pelo para que no se rompa o se arruine?
- Evita productos abrasivos: te aconsejamos no limpiar la planchita con productos químicos o métodos que sean agresivos y provoquen rayones en las placas de cerámica.
- Ten cuidado con el agua: evita que el agua penetre en las ranuras de las placas y llegue al sistema eléctrico.
- No la uses sobre pelo húmedo: para lograr mejores resultados en tu pelo, te aconsejamos no aplicar en el mismo muchos productos, salvo un protector de calor. Tampoco se aconseja plancharse el pelo cuando el mismo esté húmedo o mojado.