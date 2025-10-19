El truco secreto de los peluqueros para que el pelo crezca fuerte y sano

masajes en el pelo Los masajes capilares pueden beneficiar el crecimiento del pelo. Imagen: Freepik.

El cuero cabelludo es la base de todo, así que cuando lo estimulas con masajes, activas la circulación sanguínea, lo que permite que los folículos reciban más oxígeno y nutrientes. Ese aporte extra de energía fortalece las raíces, mejora la calidad del cabello y ayuda a prevenir la caída. Además, el masaje relaja, reduce el estrés y mejora la absorción de los productos que usamos a diario.

Esta práctica tiene múltiples beneficios entre los que se destacan, el aumento de la irrigación sanguínea, fortalecimiento de la fibra capilar, mejora la elasticidad del pelo, lo hacen más brillante, además de que proporcionan un efecto relajante. Si se realizan con constancia, también ayudan a que los tratamientos capilares penetren mejor, potenciando sus resultados.

Paso a paso

Para incorporar los masajes capilares a tu rutina, sigue estos pasos sencillos:

Desenreda el cabello antes de empezar para que los dedos se deslicen sin tirones.

antes de empezar para que los dedos se deslicen sin tirones. Puedes hacerlo con el pelo seco o ligeramente húmedo. Si quieres un extra de nutrición puedes usar unas gotas de aceite para pelo.

seco o ligeramente húmedo. Si quieres un extra de nutrición puedes usar unas gotas de aceite para pelo. Con las yemas de los dedos (nunca con las uñas) haz movimientos circulares suaves por todo el cuero cabelludo, desde la nuca hasta la coronilla.

Presiona ligeramente y suelta, sin lastimar la piel.

Dedica entre 3 y 10 minutos a cada sesión, de dos a tres veces por semana.

masajes capilares Puedes hacerte los masajes tú mismo, o puedes pedirle a alguien que te ayude. Imagen: Freepik.

El secreto está en la constancia, pues un masaje bien hecho no solo estimula el crecimiento, sino que también transforma el aspecto general de tu cabello. Si lo combinas con una alimentación equilibrada, una buena hidratación y el uso de productos adecuados, vas a notar cómo tu pelo luce más fuerte, brillante y lleno de vida.