Histórico: la impactante cifra que ganó Sinner tras quedarse con el Six Kings Slam

Alcaraz empezó el partido con su saque, pero un quiebre inmediato de Sinner lo golpeó y jamás pudo recuperarse del mismo. El italiano ganó todos sus servicios, quebró para ponerse 4-1 y encaminó la victoria en el primer set.

En la segunda manga, resistió las embestidas del español y sacó adelante el partido con otro quiebre.

Para quedarse por segunda vez consecutiva el título, en la segunda edición de este campeonato, Sinner no perdió sets: venció a Stefanos Tsitsipas (6-2 y 6-3), a Novak Djokovic (6-4 y 6-2) y al ya mencionado Alcaraz (6-2 y 6-4). Cabe mencionar que el tercer lugar fue para Taylor Fritz, quien superó a Nole por 7-6 y retiro.

La impactante cifra que ganó Sinner en el Six Kings Slam

Así, Sinner ganó el torneo de exhibición y se llevó seis millones de dólares de premio.

A su vez, cada participante de este torneo saudí recaudó un millón y medio de dólares.

Este premio es ampliamente superior a lo que se llevan los tenistas por ganar trofeos de Grand Slam. En el Australian Open, el premio es de $2.240.000 dólares, en Roland Garros, de $2.550.000 euros. En Wimbledon, por su parte, $3.000.000 libras esterlinas, mientras que en el US Open $5.000.000 dólares.