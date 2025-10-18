Inicio Ovación Tenis Jannik Sinner
Tenis internacional

Histórico: la impactante cifra que ganó Sinner tras quedarse con el Six Kings Slam

Jannick Sinner venció a Carlos Alcaraz y se quedó con el torneo de exhibición Six Kings Slam, que se emite por Netflix

Por UNO
Sinner venció a Alcaraz en la final del Six Kings Slam.

Sinner venció a Alcaraz en la final del Six Kings Slam.

El italiano Jannick Sinner se quedó con una impactante cifra. El número 2 del mundo venció este sábado por 6-2 y 6-4 al español Carlos Alcaraz, número 1 del Ranking ATP, y se adjudicó el torneo de exhibición Six Kings Slam que se disputa en Arabia Saudita y se emite por Netflix.

El nacido en la ciudad italiana de Trentino-Alto Adigio había dejado en el camino en cuartos de final al griego Stefanos Tsitsipas y en semis al astro serbio Novak Djokovic.

sinner
Sinner gan&oacute; el Six Kings Slam por segunda vez consecutiva.

Sinner ganó el Six Kings Slam por segunda vez consecutiva.

El español Alcaraz, nacido en Murcia, comenzó el torneo directamente en semifinales donde derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-2.

Alcaraz empezó el partido con su saque, pero un quiebre inmediato de Sinner lo golpeó y jamás pudo recuperarse del mismo. El italiano ganó todos sus servicios, quebró para ponerse 4-1 y encaminó la victoria en el primer set.

En la segunda manga, resistió las embestidas del español y sacó adelante el partido con otro quiebre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1979634652156723590&partner=&hide_thread=false

Para quedarse por segunda vez consecutiva el título, en la segunda edición de este campeonato, Sinner no perdió sets: venció a Stefanos Tsitsipas (6-2 y 6-3), a Novak Djokovic (6-4 y 6-2) y al ya mencionado Alcaraz (6-2 y 6-4). Cabe mencionar que el tercer lugar fue para Taylor Fritz, quien superó a Nole por 7-6 y retiro.

La impactante cifra que ganó Sinner en el Six Kings Slam

Así, Sinner ganó el torneo de exhibición y se llevó seis millones de dólares de premio.

A su vez, cada participante de este torneo saudí recaudó un millón y medio de dólares.

Este premio es ampliamente superior a lo que se llevan los tenistas por ganar trofeos de Grand Slam. En el Australian Open, el premio es de $2.240.000 dólares, en Roland Garros, de $2.550.000 euros. En Wimbledon, por su parte, $3.000.000 libras esterlinas, mientras que en el US Open $5.000.000 dólares.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas