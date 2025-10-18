Seleccion argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20: hora y TV

La Selección argentina -que tiene al delantero de Godoy Cruz Santino Andino en sus filas- espera con ansiedad la gran final del Mundial Sub 20 ante Marruecos. El DT albiceleste, Diego Placente, define los once que jugarán ante el equipo africano.
La Selección argentina espera la gran final del Mundial Sub 20 ante Marruecos, que será este domingo en Santiago de Chile
El trascendental partido será este domingo desde las 20 (hora argentina) en Santiago por DSports, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani. El equipo dirigido por Diego Placente intentará sumar la séptima estrella en la categoría, en una definición que promete ser intensa frente a una de las revelaciones del torneo.
Antes del partido, el entrenador del elenco nacional cuenta con Maher Carrizo, ya recuperado de su lesión, aunque aún no tiene asegurado su lugar entre los titulares. El mediocampista disputa un puesto con Ian Subiabre.
Además también existe la posibilidad de que Valentino Acuña deje el equipo para dar ingreso a Tobías Ramírez, una de las alternativas que el cuerpo técnico analiza para reforzar la zona media. Además, Gianluca Prestianni podría retrasar
Este domingo, Argentina y Marruecos se medirán por conquistar el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.
El equipo albiceleste, que jugará la final del Mundial Sub 20 después de 18 años, viene de eliminar a Italia tras vencerlo por 1 a 0 y los marroquíes vienen de dejar en el camino a Francia, tras empatar 1 a 1 luego del alargue y ganar 5 a 4 por penales.
Argentina irá por su séptima copa, ya que ganó las ediciones de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.
La probable formación del equipo argentino sería con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba y Julio Soler; Milton Delgado y Tobías Ramírez o Valentino Acuña; Gianluca Prestianni e Ian Subiabre o Maher Carrizo y Alejo Sarco.