Seleccion argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20: hora y TV

Además también existe la posibilidad de que Valentino Acuña deje el equipo para dar ingreso a Tobías Ramírez, una de las alternativas que el cuerpo técnico analiza para reforzar la zona media. Además, Gianluca Prestianni podría retrasar

Este domingo, Argentina y Marruecos se medirán por conquistar el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

El equipo albiceleste, que jugará la final del Mundial Sub 20 después de 18 años, viene de eliminar a Italia tras vencerlo por 1 a 0 y los marroquíes vienen de dejar en el camino a Francia, tras empatar 1 a 1 luego del alargue y ganar 5 a 4 por penales.

Argentina irá por su séptima copa, ya que ganó las ediciones de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

La probable formación de la Selección argentina Sub 20 para la final

La probable formación del equipo argentino sería con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba y Julio Soler; Milton Delgado y Tobías Ramírez o Valentino Acuña; Gianluca Prestianni e Ian Subiabre o Maher Carrizo y Alejo Sarco.