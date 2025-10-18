Mendoza RC venció a San Juan RC y se metió en semifinales del Regional después de 10 años

Después de una década, y dejando atrás los descensos de 2017 y 2022, Mendoza RC volvió a meterse en semifinales del Regional del Oeste tras ganarle en su cancha a San Juan RC por 50 a 31.
Después de una década, y dejando atrás los descensos de 2017 y 2022, Mendoza RC volvió a meterse en semifinales del Regional del Oeste tras ganarle en su cancha a San Juan RC por 50 a 31.
La Catedral de Bermejo, en la semana del 98 aniversario del decano del rugby en la provincia, vivió una tarde de fiesta y con una contundente victoria los Conejos se aseguraron un lugar entre los cuatro postulantes al título.
El conjunto dirigido por Adrián Gioeni llegó a 25 puntos, se hizo inalcanzable para su rival de este sábado (quedó con 14 unidades) y, faltando una fecha, se quedó con el segundo puesto de la Zona B en la que Marista, que ya estaba clasificado primero, le ganó a Banco Mendoza 40 a 13.
Los Curas aún no tienen rival definido, ya que Liceo superó como visitante a Universidad de San Juan por 34 a 20 y en la última fecha irá en busca del último pasaje disponible a las semifinales en la Zona A. Los Clavos quedaron con 20 puntos igual que los sanjuaninos.
En esa zona ya estaba clasificado Los Tordos que prolongó su racha sin derrotas al golear por 50 a 5 a Teqüé, en General Ortega.
El próximo sábado 25 de octubre se jugará la última fecha en la que Liceo jugará de local con Teqüé y Los Tordos recibirá a Uni de San Juan.
Esos dos partidos definirán el cuarto semifinalista y el rival de Marista que jugará con Mendoza RC un clásico sin nada en juego, ya que ambos están clasificados. También será la despedida del año para San Juan RC y Banco Mendoza.
El sábado 1 de noviembre, en Los Tordos, se jugarán las semifinales en las que los Pájaros jugarán con el Mendoza RC, tal como ocurrió en 2015, y Marista se medirá con Liceo o Universidad de San Juan.
Los dos ganadores protagonizarán la final el sábado 8 de noviembre, también en la cancha de Los Tordos, y además obtendrán el pasaje al Torneo del Interior A 2026.