Netflix estrena un intenso thriller español de espionaje y misterios sin resolver

La historia sigue a Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que trabaja como agente encubierta dentro de ETA para localizar los zulos que tenían escondidos en el sur de Francia. La trama se inspira en la Operación Santuario, una de las mayores acciones contra ETA, y combina hechos reales con elementos de ficción para explorar la tensión, el riesgo y los dilemas morales de la misión.

UN FANTASMA EN LA BATALLA (1) Drama, intriga y suspenso se combinan en esta intensa película española que ya está disponible en Netflix entre las más vistas.

Se trata de Un fantasma en la batalla, protagonizada también por Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil, quienes dan vida a los personajes que acompañan a Amaia en esta historia de espionaje y valentía. Con su llegada a Netflix, la película se suma al catálogo de suspenso y drama, consolidándose como una de las opciones más destacadas del cine español disponible para ver en streaming.