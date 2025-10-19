España vuelve a brillar en Netflix con una nueva propuesta de drama, intriga y cine policial, con un tono crudo y lleno de suspenso. Dirigida por Agustín Díaz Yanes y producida por el equipo de La sociedad de la nieve, dura 1 hora y 48 minutos y se estrenó el 17 de octubre de 2025, posicionándose rápidamente entre las series y películas más vistas.
Netflix estrena un intenso thriller español de espionaje y misterios sin resolver
La historia sigue a Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que trabaja como agente encubierta dentro de ETA para localizar los zulos que tenían escondidos en el sur de Francia. La trama se inspira en la Operación Santuario, una de las mayores acciones contra ETA, y combina hechos reales con elementos de ficción para explorar la tensión, el riesgo y los dilemas morales de la misión.
Se trata de Un fantasma en la batalla, protagonizada también por Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil, quienes dan vida a los personajes que acompañan a Amaia en esta historia de espionaje y valentía. Con su llegada a Netflix, la película se suma al catálogo de suspenso y drama, consolidándose como una de las opciones más destacadas del cine español disponible para ver en streaming.
Netflix: de qué trata Un fantasma en la batalla
La sinopsis oficial sobre la película Un fantasma en la batalla versa: “Una joven guardia civil sacrifica su vida tranquila para infiltrarse en una célula terrorista de ETA, en una época delicada donde no se puede confiar ni en un vecino”.
En Un fantasma en la batalla, Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil, se infiltra en la banda terrorista ETA para descubrir los zulos donde se ocultan armas y explosivos. En el corazón del sur de Francia, su vida pende de un hilo en una de las operaciones más arriesgadas de la historia reciente.
Este thriller político se enmarca en la Operación Santuario, la mayor operación encubierta contra ETA, y está inspirado en las experiencias reales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Reparto de Un fantasma en la batalla, película de Netflix
- Susana Abaitua (Amalia)
- Andrés Gertrúdix (Teniente Coronel Castro)
- Iraia Elias (Begoña)
- Ariadna Gil (Anboto)
- Raúl Arévalo (Arrieta)
- Jaime Chávarri (Txiki el Viejo)
- Anartz Zuazua (Antza)
- Cris Iglesias (Adela)
