Colapinto habló sin vueltas e hizo una autocrítica tras la clasificación para el GP de Estados Unidos

Colapinto dijo que le cuesta adaptarse a su auto, algo que no ocurre con su compañero Gasly, que terminó 14º. "Para Pierre creo que es un auto que se le hace mucho más fácil de manejar, a él le gusta así y está acostumbrado, pero a mí me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto así de difícil. Ojalá que mañana sea un mejor día”.

El argentino además tuvo una Sprint Race complicada tras un toque múltiple en la primera curva que lo obligó a pasar por boxes con una goma pinchada: “Me tocaron de atrás y me pincharon la goma, así que no sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno me tocó”.

Sin embargo, el pilarense de 22 años, logró llegar a la meta en el 14° lugar tras la sanción a Oliver Bearman.

“Falta ritmo, no estamos rápidos. Hay que tratar de entender para la qualy y estar un poco mejor porque nos está costando bastante”, había dicho tras la Sprint, en la que ya anticipaba las dificultades que luego se confirmarían en la clasificación.

A pesar de los numerosos problemas qye tiene con su Alpine, Colapinto se muestra confiado en poder revertir el panorama y cerrar el fin de semana con una actuación sólida en el Circuito de las Américas. La carrera será a las 16 de Argentina.