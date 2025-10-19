Torneo Clausura: Estudiantes es líder tras ganar el clásico y Vélez es escolta en su zona

Con este resultado, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez alcanzó el liderato de la Zona A del Torneo Clausura con 21 puntos y deberá recibir a Boca el domingo 2 de noviembre.

Embed - EL PINCHA LE GANÓ EL CLÁSICO AL LOBO Y ES LÍDER EN SOLEDAD | Estudiantes 2-0 Gimnasia | RESUMEN

Por su parte, el Lobo, con Fernando Zaniratto como DT interino, no pudo despegarse del fondo de la tabla anual (le lleva solo 5 unidades a Aldosivi) y en el próximo partido visitará a River.

Vélez quedó segundo en la Zona B

Vélez venció como visitante por 2-0 a Sarmiento en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Eva Perón de Junín.

Embed - EL FORTÍN FESTEJÓ EN JUNÍN Y ES ESCOLTA EN LA ZONA B | Sarmiento 0-0 Vélez | RESUMEN

Los goles para el Fortín los convirtieron Manuel Lanzini, a los 16' del complemento, y Francisco Pizzini, a los 22’ del mismo período.