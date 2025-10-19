Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Torneo Clausura: Estudiantes es líder tras ganar el clásico y Vélez es escolta en su zona

Estudiantes venció a Gimnasia La Plata en el clásico de la ciudad y Vélez quedó como escolta de su zona al superar a Sarmiento por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Estudiantes es puntero.

Estudiantes venció como local por 2-0 al Lobo en una nueva edición del clásico de La Plata llevado a cabo en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Los goles para el Pincha, que homenajeó a Miguel Russo, los convirtieron el colombiano Edwin Cetré, a los 46' del primer tiempo, y Guido Carrillo, a los 7’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez alcanzó el liderato de la Zona A del Torneo Clausura con 21 puntos y deberá recibir a Boca el domingo 2 de noviembre.

Embed - EL PINCHA LE GANÓ EL CLÁSICO AL LOBO Y ES LÍDER EN SOLEDAD | Estudiantes 2-0 Gimnasia | RESUMEN

Por su parte, el Lobo, con Fernando Zaniratto como DT interino, no pudo despegarse del fondo de la tabla anual (le lleva solo 5 unidades a Aldosivi) y en el próximo partido visitará a River.

Vélez quedó segundo en la Zona B

Vélez venció como visitante por 2-0 a Sarmiento en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Eva Perón de Junín.

Embed - EL FORTÍN FESTEJÓ EN JUNÍN Y ES ESCOLTA EN LA ZONA B | Sarmiento 0-0 Vélez | RESUMEN

Los goles para el Fortín los convirtieron Manuel Lanzini, a los 16' del complemento, y Francisco Pizzini, a los 22’ del mismo período.

