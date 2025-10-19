Con un truco de costurera experta: cómo coser una yerbera de tela para el mate

Los trucos de hilos son muy buenos para trabajar la motricidad de las manos, mejorar la concentración y tolerar la frustración cuando las puntadas no salen como lo planeamos. Hoy te comparto un truco para diseñar y confeccionar en casa una funda para la yerba del mate, impermeable y práctica.

hilos Los trucos de costura nos permiten reutilizar viejas telas, ahorrar y crear prendas a medida, originales y únicas.

Paso a paso y con un truco: cómo coser una yerbera de tela para el mate

Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: moldes de papel para cortar las telas (puedes verlos en el tutorial), tela de lona o una tela firme y dura para que tenga forma, hilo, aguja, tela impermeable para el interior, un botón y una tira de cuerina o cordura para el cierre.