Con un truco de costurera experta: cómo coser una yerbera de tela para el mate

Los trucos de hilos son muy buenos para trabajar la motricidad de las manos, mejorar la concentración y tolerar la frustración cuando las puntadas no salen como lo planeamos. Hoy te comparto un truco para diseñar y confeccionar en casa una funda para la yerba del mate, impermeable y práctica.
Paso a paso y con un truco: cómo coser una yerbera de tela para el mate
Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: moldes de papel para cortar las telas (puedes verlos en el tutorial), tela de lona o una tela firme y dura para que tenga forma, hilo, aguja, tela impermeable para el interior, un botón y una tira de cuerina o cordura para el cierre.
- Marca las telas con los moldes tal como se ve en el truco.
- Confecciona la pieza principal de la funda para yerba y el forro aparte, para luego unirlos.
- Una vez que tengas las piezas confeccionadas y unidas, coloca la tira de cuerina y el botón para poder enrollar y cerrar la funda de yerba.
Un truco y algo más: 6 errores comunes de costura que puedes evitar
Por más simple y divertida que parezca la costura artesanal en casa, también existen algunas advertencias y precauciones a tener en cuenta para evitar problemas comunes.
- Un error común de costura es no lavar las telas antes de coserlas. Muchas telas se achican después del lavado y si la prenda ya está cosida se puede deformar.
- Para que todo truco de costura quede prolijo y parejo, lo mejor es planchas las costuras para fijar las puntadas y aplastar las costuras.
- No hacer moldes para coser cualquier truco de costura, por más pequeño o grande que sea, es un error enorme de costura. Los moldes nos permiten tomar bien las medidas, cortar bien las telas y coser perfectamente.
- Otro error común de costura en casa es no utilizar el hilo y la aguja correctos. Las agujas se clasifican de acuerdo a su grosor o tamaño y cada una se emplea según el grosor de tela. Para telas más gruesas se recomiendan agujas anchas de 18, por ejemplo. Para telas finas como una tela de avión o lino, se recomiendan agujas de 11 o 14.
- Siempre que vayas a emprender un truco de hilos, debes chequear que las tijeras de tela estén bien afiladas. Cortar con una tijera sin filo puede dañar completamente la tela, deshilacharla y forzar el corte al punto de deformar la tela.
- Finalmente, el error más común es la mala gestión de los proyectos. Si recién empiezas a coser, lo mejor es buscar un truco a mano, sencillo y con pocos materiales que tienes en casa y poco a poco escalar en proyectos más elaborados y complejos.