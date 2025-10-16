Protege tu cargador de celular con este ingenioso truco de costura en casa

Existen muchos trucos caseros, procedimientos artesanales y herramientas naturales que pueden utilizarse en el hogar para solucionar diversos problemas. Particularmente, un truco de costura es uno de esos procedimientos baratos y rápidos que sirven para arreglar ropa, diseñar prendas desde cero en casa o recuperar viejos retazos.
Hoy te voy a compartir un pequeño truco de hilos para que puedas confeccionar en casa unas hermosas fundas para el cargador del celular o los auriculares, usando viejas telas y un poco de hilo. Este truco es perfecto para evitar que los cables se enreden entre sí, se rompan o quiebren.
Con un truco: cómo coser fundas para el cargador del celular y para los auriculares
Para realizar este truco de costura para celular vas a necesitar: dos rectángulos pequeños de tela de aproximadamente 15 cm de largo por 8 de ancho; tijera, hilo, aguja, un botón o abrojos, lo que tengas en casa.
- Para comenzar con este truco, surfila los bordes de las telas para evitar que se deshilache.
- Enfrenta los derechos de tela y realiza una costura recta en todos los bordes, dejando un pequeño orificio sin coser para dar vuelta la pieza.
- Voltea la tela, dejando el derecho al descubierto. Cose el agujero y realiza una costura recta a medio centímetro del borde por todo el rectángulo para que quede más prolijo.
- En este momento del truco tienes dos opciones: usar botones o usar abrojos. Si vas a usar botones, cose uno pequeño en una de las puntas del rectángulo y en la otra punta realiza un ojal para pasar el botón. Si vas a realizar el truco con abrojos, coloca un abrojo en una de las puntas de la pieza y el otro en la otra punta, pero en el lado contrario para que puedas prenderlo al rodear el cable.
Una vez que la funda esté lista, ya puedes utilizarla en cargadores de celular o para guardar los auriculares tal como se ve en la foto. Un truco barato, raído y simple que puedes realizar con retazos viejos que tienes guardados en casa.
Un truco y algo más: 4 errores comunes de costura que puedes evitar
- Utilizar la aguja equivocada para un truco o proyecto de costura puede dañar la tela. Hay que usar siempre agujas de la medida correcta, las más finas para telas finas y las más gruesas para telas firmes.
- Lavar la ropa luego de coserla es un gran error. Lo mejor es remojar y secar las telas antes de confeccionar el truco, por si toma un poco o se achica.
- Utilizar hilos de mala calidad puede ser un problema. A la larga el hilo se puede gastar o romper.
- No realizar pruebas en telas viejas y practicar la costura antes de comenzar es un grave error. Siempre hay que comprobar que la máquina funcione bien.