Protege tu cargador de celular con este ingenioso truco de costura en casa

Hoy te voy a compartir un pequeño truco de hilos para que puedas confeccionar en casa unas hermosas fundas para el cargador del celular o los auriculares, usando viejas telas y un poco de hilo. Este truco es perfecto para evitar que los cables se enreden entre sí, se rompan o quiebren.

cargador La costura es una actividad de casa muy buena para la motricidad, la imaginación y el autoestima.

Con un truco: cómo coser fundas para el cargador del celular y para los auriculares

Para realizar este truco de costura para celular vas a necesitar: dos rectángulos pequeños de tela de aproximadamente 15 cm de largo por 8 de ancho; tijera, hilo, aguja, un botón o abrojos, lo que tengas en casa.