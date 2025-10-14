El desayunador tradicional es historia: la nueva tendencia que se puso de moda en los hogares

Justamente, son las barras altas con banquetas las que comienzan a ser reemplazadas por este tipo de alternativas más prácticas y cómodas. ¿Qué beneficios trae incorporar a esta tendencia?

Además de los ya mencionados, los diseñadores de interiores destacan que estas nuevas superficies permiten aprovechar mejor la iluminación natural y generar un estilo minimalista.

Con esta nueva tendencia, la cocina dejará de ser un espacio separado en tu casa y se fusionará con el resto de los ambientes. Otra de las grandes ventajas es que no requiere de una gran inversión, ya que este desayunador se compra armado o se arma en cuestión de pocas horas.

decoracion, tendencia Este espacio es capaz de combinar el trabajo con el comedor diario.

Como si todo fuera poco, tienes que saber que esta tendencia va de la mano con materiales naturales, como la madera clara, la piedra y el mármol. Todos en tonos neutros.

Ya lo sabes, si quieres que tu cocina luzca diferente, todo lo que tienes que hacer es deshacerte del desayunador tradicional y darle paso a esta nueva tendencia.

Beneficios de tener un desayunador en casa