Con un pedazo de tela y un DIY: cómo coser tapas ajustables para fuentes y recipientes

tapas de tela para fuentes Hoy te comparto un DIY para confeccionar hermosas y sutiles tapas de tela para las fuentes y recipientes de alimentos.

DIY: cómo coser fundas para tapar los recipientes de la cocina

Te sorprendería saber cuántos trucos de costura para la cocina existen. Con telas y un DIY se pueden solucionar problemas comunes de la cocina, realizar fundas y organizadores que te solucionan la vida.

Para comenzar con este DIY, marca las medidas de la funda usando como referencia el recipiente, fuente, frasco o botella que deseas cubrir. Antes de cortar la tela, hay que elegirla. Utiliza telas impermeables para que no pasen olores en la heladera ni se sequen los alimentos. Corta las telas y realiza el procedimiento que se muestra en el DIY o truco. Hay que unir las telas para que queden dobles y colocar el elástico ajustable para que la funda quede fija en el recipiente de cocina.

Embed - Jaqueline Monteiro on Instagram: "Fica aqui um minuto, veja o que eu fiz com a mini máquina portátil e me conta o que achou! Se não tem a mini máquina, comente EU QUERO que te mando o link! #sewing #costura #coser #couture #asmr" View this post on Instagram

Un DIY y algo más: los errores más comunes de la costura en casa

No basta con tener un truco de costura a mano o un DIY y algunos materiales básicos. Coser requiere de mucho trabajo, paciencia y conocimiento, que debe adquirirse paso a paso y avanzando con proyectos que estén a tu nivel.