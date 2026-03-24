Con un pedazo de tela y un DIY: cómo coser tapas ajustables para fuentes y recipientes

DIY: cómo coser fundas para tapar los recipientes de la cocina
Te sorprendería saber cuántos trucos de costura para la cocina existen. Con telas y un DIY se pueden solucionar problemas comunes de la cocina, realizar fundas y organizadores que te solucionan la vida.
- Para comenzar con este DIY, marca las medidas de la funda usando como referencia el recipiente, fuente, frasco o botella que deseas cubrir.
- Antes de cortar la tela, hay que elegirla. Utiliza telas impermeables para que no pasen olores en la heladera ni se sequen los alimentos.
- Corta las telas y realiza el procedimiento que se muestra en el DIY o truco. Hay que unir las telas para que queden dobles y colocar el elástico ajustable para que la funda quede fija en el recipiente de cocina.
Un DIY y algo más: los errores más comunes de la costura en casa
No basta con tener un truco de costura a mano o un DIY y algunos materiales básicos. Coser requiere de mucho trabajo, paciencia y conocimiento, que debe adquirirse paso a paso y avanzando con proyectos que estén a tu nivel.
- Para comenzar a coser en casa, lo mejor es practicar primero las costuras a mano y luego trabajar poco a poco con la máquina de coser. También es importante hilvanar las telas antes de realizar la costura definitiva. Este pequeño truco o consejo evita que las costuras se corran o salgan mal cuando pasamos la máquina.
- Siempre, sin importar el proyecto de costura, es importante usar moldes de papel y algún que otro truco o tutorial. Cuando tenemos una guía y patrones marcados, es mucho más difícil cometer errores.
- Escoge las telas de acuerdo al DIY. No es lo mismo hacer una falda fresca con jean que hacerla con un lino suelto con buena caída.
- Lava las telas antes de coser o cortar. Muchos tejidos se contraen con el agua, como el algodón. Al remojar la tela con anterioridad, se achica lo que se tiene que achicar antes de las costuras y no corremos riesgos de perder la prenda ya realizada.
- No tener los materiales de costura preparados o usar los materiales equivocados puede costarte el DIY. Usa agujas de la medida correcta, hilos adecuados, tijeras que no dañen la tela y elementos de buena calidad.