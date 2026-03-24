Inicio Sociedad DIY
Costura artesanal

Con un pedazo de tela y un DIY: cómo coser tapas ajustables para fuentes y recipientes

Con tus propias manos, un DIY y unos cuantos cuadrados de tela, puedes crear hermosas tapas ecológicas para tapar los utensilios de la cocina

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco o DIY para mantener tus alimentos siempre cubiertos. 

Un truco o DIY para mantener tus alimentos siempre cubiertos. 

Un DIY o truco de costura puede ofrecerte varias soluciones para el hogar. Con algunos retazos de tela, con telas nuevas o con ropa que ya no usas, se pueden crear muchísimas cosas y proyectos nuevos, a medida y gusto.

tapas de tela para fuentes
Hoy te comparto un DIY para confeccionar hermosas y sutiles tapas de tela para las fuentes y recipientes de alimentos.&nbsp;

Hoy te comparto un DIY para confeccionar hermosas y sutiles tapas de tela para las fuentes y recipientes de alimentos.

DIY: cómo coser fundas para tapar los recipientes de la cocina

Te sorprendería saber cuántos trucos de costura para la cocina existen. Con telas y un DIY se pueden solucionar problemas comunes de la cocina, realizar fundas y organizadores que te solucionan la vida.

  1. Para comenzar con este DIY, marca las medidas de la funda usando como referencia el recipiente, fuente, frasco o botella que deseas cubrir.
  2. Antes de cortar la tela, hay que elegirla. Utiliza telas impermeables para que no pasen olores en la heladera ni se sequen los alimentos.
  3. Corta las telas y realiza el procedimiento que se muestra en el DIY o truco. Hay que unir las telas para que queden dobles y colocar el elástico ajustable para que la funda quede fija en el recipiente de cocina.
Embed - Jaqueline Monteiro on Instagram: "Fica aqui um minuto, veja o que eu fiz com a mini máquina portátil e me conta o que achou! Se não tem a mini máquina, comente EU QUERO que te mando o link! #sewing #costura #coser #couture #asmr"
View this post on Instagram

Un DIY y algo más: los errores más comunes de la costura en casa

No basta con tener un truco de costura a mano o un DIY y algunos materiales básicos. Coser requiere de mucho trabajo, paciencia y conocimiento, que debe adquirirse paso a paso y avanzando con proyectos que estén a tu nivel.

costura en casa
Si no tenemos en cuenta todo lo anterior, podemos cometer errores comunes en nuestros DIY, pero evitables.&nbsp;

Si no tenemos en cuenta todo lo anterior, podemos cometer errores comunes en nuestros DIY, pero evitables.

  • Para comenzar a coser en casa, lo mejor es practicar primero las costuras a mano y luego trabajar poco a poco con la máquina de coser. También es importante hilvanar las telas antes de realizar la costura definitiva. Este pequeño truco o consejo evita que las costuras se corran o salgan mal cuando pasamos la máquina.
  • Siempre, sin importar el proyecto de costura, es importante usar moldes de papel y algún que otro truco o tutorial. Cuando tenemos una guía y patrones marcados, es mucho más difícil cometer errores.
  • Escoge las telas de acuerdo al DIY. No es lo mismo hacer una falda fresca con jean que hacerla con un lino suelto con buena caída.
  • Lava las telas antes de coser o cortar. Muchos tejidos se contraen con el agua, como el algodón. Al remojar la tela con anterioridad, se achica lo que se tiene que achicar antes de las costuras y no corremos riesgos de perder la prenda ya realizada.
  • No tener los materiales de costura preparados o usar los materiales equivocados puede costarte el DIY. Usa agujas de la medida correcta, hilos adecuados, tijeras que no dañen la tela y elementos de buena calidad.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar