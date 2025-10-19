Messi ganó el Botín de Oro de la MLS y quiere saldar una cuenta pendiente con el Inter Miami

Ahora será el turno de los playoffs por el título, la cuenta pendiente de la franquicia de la Florida después de haber ganado la Leagues Cup en 2023 y el Supporter's Shield en 2024.

Leo Messi racked up the goals to win the Golden Boot pres. by Audi. pic.twitter.com/Ovzr0pc1Sh — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

Los playoffs de la MLS con el Inter Miami como protagonista

Este miércoles 22 de octubre será la denominada Ronda de Comodines en la que se enfrentarán los equipos ubicados 8 y 9 en cada conferencia: Orlando City vs. NY Red Bull (Este) y Timbers vs. Real Salt Lake (Oeste).

Inter Miami jugará en la primera ronda de playoffs con Nasvhille, al mejor de 3 encuentros que se jugarán entre el 24/10 y el 9/11.

Las semifinales de Conferencia, a partido único, serán el 22 y 23 de noviembre; la final de cada Conferencia serán el 29 o 30 de noviembre y la final de la MLS Cup será el 6 de diciembre.