Messi ganó el Botín de Oro de la MLS y quiere saldar una cuenta pendiente con el Inter Miami

Con los 3 goles marcados ante Nashville, Lionel Messi se aseguró el Botín de Oro de la MLS (Major League Soccer) antes de afrontar los playoffs por el título con el Inter Miami.
Con 29 tantos en 28 partidos jugados, el capitán de la Selección argentina ratificó su vigencia a los 38 años y a meses de disputar su sexto Mundial, justamente en Estados Unidos, el país donde todo indica que cerrará su carrera profesional. Leo además sumó 19 asistencias para acumular 48 contribuciones en la temporada regular.
Mientras se acercan a firmar un nuevo contrato por dos años más, Messi y el Inter Miami culminaron terceros en la Conferencia Este de la liga norteamericana con una campaña de 19 victorias, 8 empates y 7 derrotas, 55 goles a favor (Messi hizo más de la mitad) y 26 en contra.
Ahora será el turno de los playoffs por el título, la cuenta pendiente de la franquicia de la Florida después de haber ganado la Leagues Cup en 2023 y el Supporter's Shield en 2024.
Este miércoles 22 de octubre será la denominada Ronda de Comodines en la que se enfrentarán los equipos ubicados 8 y 9 en cada conferencia: Orlando City vs. NY Red Bull (Este) y Timbers vs. Real Salt Lake (Oeste).
Inter Miami jugará en la primera ronda de playoffs con Nasvhille, al mejor de 3 encuentros que se jugarán entre el 24/10 y el 9/11.
Las semifinales de Conferencia, a partido único, serán el 22 y 23 de noviembre; la final de cada Conferencia serán el 29 o 30 de noviembre y la final de la MLS Cup será el 6 de diciembre.