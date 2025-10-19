Cómo están Boca y River en la disputa por clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Para Boca y River, más allá de obtener títulos, hay un objetivo que es casi una obsesión: clasificarse a la Copa Libertadores.
Para llegar al máximo torneo continental, Xeneizes y Millonarios tienen más de un camino posible, ya que pueden hacerlo siendo campeones del Torneo Clausura o de la Copa Argentina (en este caso solo River tiene chances) o a través de la tabla anual acumulada.
Después de dos años de ausencia, para Boca y la conducción encabezada por Juan Román Riquelme jugar la Copa Libertadores 2026 es primordial y en busca de ese objetivo tiene dos alternativas: ganar el Torneo Clausura o ser uno de los tres primeros de la tabla anual.
La derrota con Belgrano hizo que el equipo ahora dirigido por Claudio Úbeda baje al puesto 7 del Grupo A con 17 puntos e igualado con Unión, Barracas Central, Tigre y Banfield. Es decir que un traspié en las últimas fechas puede costarle quedar fuera del lote de 8 equipos que jugarán los playoffs.
La buena noticia es que tiene un partido pendiente (visita a Barracas el lunes 27) y de ganarlo se acomodaría en la tabla.
En la tabla anual ese partido pendiente puede ayudar a que Boca vuelva a estar entre los tres primeros, ya que por ahora bajó al 4to. puesto con 50 puntos (iría a la Sudamericana) detrás de Central (56 puntos y dos partidos menos), River (52) y Argentinos Juniors (51).
En un campeonato muy parejo, la diferencia entre ganar y perder un partido es enorme y por eso la victoria de River ante Talleres llegó como un bálsamo para Marcelo Gallardo y sus dirigidos.
Los Millonarios se acomodaron en el 4to. puesto de su grupo con 21 puntos, junto a Rosario Central y con 5 puntos sobre San Lorenzo que está 6to.
Además, River está segundo en la tabla anual y es semifinalista de la Copa Argentina, un certamen en el que no solo puede ser campeón, sino que en la otra semifinal está Argentinos Juniors, que a su vez está peleando arriba en la tabla anual.
Si el Bicho fuera el campeón de este certamen, liberaría un cupo en la tabla anual y tanto River como Boca tendrían un competidor menos por el pasaje a la competencia continental.