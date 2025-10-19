Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Liga Profesional de Fútbol

Cómo están Boca y River en la disputa por clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Para Boca y River, más allá de obtener títulos, hay un objetivo que es casi una obsesión: clasificarse a la Copa Libertadores.

Por UNO
River dio un paso importante en Córdoba.

Para Boca y River ganar todo lo que juegan es casi una obligación, pero más allá de obtener títulos para los dos grandes del fútbol argentino, hay un objetivo que es casi una obsesión: clasificarse a la Copa Libertadores.

Para llegar al máximo torneo continental, Xeneizes y Millonarios tienen más de un camino posible, ya que pueden hacerlo siendo campeones del Torneo Clausura o de la Copa Argentina (en este caso solo River tiene chances) o a través de la tabla anual acumulada.

Boca y sus dos caminos posibles a la Copa

Después de dos años de ausencia, para Boca y la conducción encabezada por Juan Román Riquelme jugar la Copa Libertadores 2026 es primordial y en busca de ese objetivo tiene dos alternativas: ganar el Torneo Clausura o ser uno de los tres primeros de la tabla anual.

La derrota con Belgrano hizo que el equipo ahora dirigido por Claudio Úbeda baje al puesto 7 del Grupo A con 17 puntos e igualado con Unión, Barracas Central, Tigre y Banfield. Es decir que un traspié en las últimas fechas puede costarle quedar fuera del lote de 8 equipos que jugarán los playoffs.

La buena noticia es que tiene un partido pendiente (visita a Barracas el lunes 27) y de ganarlo se acomodaría en la tabla.

En la tabla anual ese partido pendiente puede ayudar a que Boca vuelva a estar entre los tres primeros, ya que por ahora bajó al 4to. puesto con 50 puntos (iría a la Sudamericana) detrás de Central (56 puntos y dos partidos menos), River (52) y Argentinos Juniors (51).

River tiene una alternativa más para ir a la Libertadores 2026

En un campeonato muy parejo, la diferencia entre ganar y perder un partido es enorme y por eso la victoria de River ante Talleres llegó como un bálsamo para Marcelo Gallardo y sus dirigidos.

Los Millonarios se acomodaron en el 4to. puesto de su grupo con 21 puntos, junto a Rosario Central y con 5 puntos sobre San Lorenzo que está 6to.

Además, River está segundo en la tabla anual y es semifinalista de la Copa Argentina, un certamen en el que no solo puede ser campeón, sino que en la otra semifinal está Argentinos Juniors, que a su vez está peleando arriba en la tabla anual.

Si el Bicho fuera el campeón de este certamen, liberaría un cupo en la tabla anual y tanto River como Boca tendrían un competidor menos por el pasaje a la competencia continental.

