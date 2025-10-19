Cómo están Boca y River en la disputa por clasificarse a la Copa Libertadores 2026

2025_10_251018724

La derrota con Belgrano hizo que el equipo ahora dirigido por Claudio Úbeda baje al puesto 7 del Grupo A con 17 puntos e igualado con Unión, Barracas Central, Tigre y Banfield. Es decir que un traspié en las últimas fechas puede costarle quedar fuera del lote de 8 equipos que jugarán los playoffs.

La buena noticia es que tiene un partido pendiente (visita a Barracas el lunes 27) y de ganarlo se acomodaría en la tabla.

En la tabla anual ese partido pendiente puede ayudar a que Boca vuelva a estar entre los tres primeros, ya que por ahora bajó al 4to. puesto con 50 puntos (iría a la Sudamericana) detrás de Central (56 puntos y dos partidos menos), River (52) y Argentinos Juniors (51).

River tiene una alternativa más para ir a la Libertadores 2026

En un campeonato muy parejo, la diferencia entre ganar y perder un partido es enorme y por eso la victoria de River ante Talleres llegó como un bálsamo para Marcelo Gallardo y sus dirigidos.

Los Millonarios se acomodaron en el 4to. puesto de su grupo con 21 puntos, junto a Rosario Central y con 5 puntos sobre San Lorenzo que está 6to.

Además, River está segundo en la tabla anual y es semifinalista de la Copa Argentina, un certamen en el que no solo puede ser campeón, sino que en la otra semifinal está Argentinos Juniors, que a su vez está peleando arriba en la tabla anual.

Si el Bicho fuera el campeón de este certamen, liberaría un cupo en la tabla anual y tanto River como Boca tendrían un competidor menos por el pasaje a la competencia continental.