Hallaron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

El científico argentino Alejandro Matías Fracaroli que estaba desaparecido en Alemania, desde hacía casi una semana, fue hallado muerto este domingo. El investigador del Conicet tenía 44 años.
Según informaron las autoridades alemanas el cuerpo de Fracaroli apareció alrededor de las 12.15 hora local (7.15 de Argentina) en un arroyo, en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim. Para la policía a alemana, en un principio, la hipótesis principal es que se trató de un accidente: el investigador habría caído al agua y se ahogó, aunque aún se investigan las circunstancias exactas, detalló la agencia EFE.
La familia relató que la última comunicación con Fracaroli fue el domingo de la semana pasada, a través de una videollamada con su pareja. Ante la falta de noticias, su hermano viajó a Alemania y, junto al equipo de investigación, realizaron rastrillajes en el campus universitario, revisión de cámaras de seguridad y controles en centros de salud para intentar localizarlo.
Tras casi una semana de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron su fallecimiento, mientras continúa la investigación para esclarecer cómo murió.
El investigador del Conicet participaba de un proyecto de Nanotectologia
Fracaroli se encontraba en Alemania desde el 26 de agosto, participando de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT). La estadía del investigador del Coinicet estaba planificada hasta fin de año.
El martes se perdió el rastro de Fracaroli. No se presentó a trabajar y su celular permaneció apagado por más de 20 horas.
El investigador contaba con una trayectoria destacada en la ciencia argentina. Además de integrar el Conicet, Fracaroli formaba parte del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).
Su trabajo en Alemania era considerado clave para su carrera y para el desarrollo de la ciencia argentina, especialmente por su especialización en telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de gran relevancia internacional.