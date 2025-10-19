Hallaron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Tras casi una semana de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron su fallecimiento, mientras continúa la investigación para esclarecer cómo murió.

El investigador del Conicet participaba de un proyecto de Nanotectologia

Fracaroli se encontraba en Alemania desde el 26 de agosto, participando de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT). La estadía del investigador del Coinicet estaba planificada hasta fin de año.

Alejandro Fracaroli - Investigador del Conicet

El martes se perdió el rastro de Fracaroli. No se presentó a trabajar y su celular permaneció apagado por más de 20 horas.

El investigador contaba con una trayectoria destacada en la ciencia argentina. Además de integrar el Conicet, Fracaroli formaba parte del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su trabajo en Alemania era considerado clave para su carrera y para el desarrollo de la ciencia argentina, especialmente por su especialización en telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de gran relevancia internacional.