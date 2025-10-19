Franco Colapinto obtuvo el 17° puesto en Gran Premio de Estados Unidos donde se impuso Max Verstappen

En la vuelta 24, el italiano Antonelli volvió a recuperarse y pasó al argentino, que quedó 15°.

Con los neumáticos originales, Franco no aguantó la presión de Albon, con neumáticos nuevos, y el pilarense cayó al 16° lugar.

En la vuelta 34 Colapinto entró por primera vez a boxes y puso gomas blandas, y reingresó a la carrera en el 19° puesto. La entrada posterior de Gabriel Bortoleto (Sauber) lo dejó 18° al de Alpine.

Lo mejor de Franco Colapinto llegó en la vuelta 55, cuando Pierre Gassly no pudo aguantar la presión del argentino, y el de Pilar,pese al pedido del equipo desde boxes, lo pasó en una curva, para quedar 17° e imponerse en el duelo interno del equipo Alpine.

La próxima competencia de la máxima categoría del automovilismo deportivo será el Gran Premio de México, entre el 24 y 26 de octubre.