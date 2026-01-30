Riquelme no lo quiere, pero el Mono Navarro Montoya fue tajante: "Boca necesita a Sebastián Villa"

Boca sufre con las bajas de los delanteros a causa de distintas lesiones. Milton Giménez (pubalgia), Miguel Merentiel (desgarro) y Edinson Cavani (lumblagia) arrancaron el año con el pie izquierdo y aún no podrán debutar en este 2026. A ellos se les sumó Lucas Janson - cuarto delantero en consideración- que, luego de la primera fecha también sufrió un desgarro. Carlos Palacios y Alan Velasco se agregan a la enfermería-
En ese panorama, fue Iker Zufiaurre, de las juveniles de Boca, quien hizo su estreno en lo que fue derrota del Xeneize ante Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO por la segunda fecha del Torneo Apertura. Por ello, quien salió a pedir por un futbolista de elite fue el Mono Navarro Montoya. El ex arquero de Boca aseguró de manera contundente que es Sebastián Villa a quien el elenco azul y oro necesita para este complicado presente.
El Mono Navarro Montoya pidió por el regreso de Sebastián Villa a Boca
Es sabido que la relación de Sebastián Villa con Boca Juniors se quebró luego de que el colombiano saliera del club rumbo a Bulgaria. En noviembre de 2023, Villa se declaró en libertad de acción por el conflicto que se desató entre él y la dirigencia luego de que se lo apartara del plantel profesional por la situación judicial que acarreaba en aquel momento. Su salida del club hizo que el vínculo con Riquelme no quedara en buenos términos dado que el presidente del Xeneize buscaba vender al futbolista en ese mercado de pases.
Luego, en 2024, Sebastián Villa llegó a Independiente Rivadavia y en el 2025 se consagró campeón de la Copa Argentina. En este mercado de pases, el delantero coqueteó con River luego de ser uno de los futbolistas más destacados en la temporada. Pese a varios sondeos, el colombiano acordó quedarse en la Lepra un semestre más y ya está listo para la triple competencia que se le viene: Copa Argentina, Copa Libertadores y torneo local.
Su rendimiento sobresaliente del 2025 motivó al emblemático ex arquero de Boca, el Mono Navarro Montoya, a pedir por el futbolista colombiano de regreso a Boca. En un posteo en la red social X, Montoya escribió: “Boca necesita traer un futbolista que desequilibra, que gambetea, que hace goles y conoce lo que es Boca. Un llamado del futbolista, una charla cálida y sincera, facilitaría su llegada. Boca está por encima de todos. Ese jugador es Sebastián Villa”.
Su publicación se da en medio de la falta de gol e intérpretes que tiene el Xeneize en ataque por las numerosas lesiones en ese sector de la cancha que tiene el plantel profesional.