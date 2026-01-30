Riquelme no lo quiere, pero el Mono Navarro Montoya fue tajante: "Boca necesita a Sebastián Villa"

En ese panorama, fue Iker Zufiaurre, de las juveniles de Boca, quien hizo su estreno en lo que fue derrota del Xeneize ante Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO por la segunda fecha del Torneo Apertura. Por ello, quien salió a pedir por un futbolista de elite fue el Mono Navarro Montoya. El ex arquero de Boca aseguró de manera contundente que es Sebastián Villa a quien el elenco azul y oro necesita para este complicado presente.

Sebastian-Villa-Boca.jpg El Mono Navarro Montoya pidió por el regreso de Sebastián Villa a Boca.

Es sabido que la relación de Sebastián Villa con Boca Juniors se quebró luego de que el colombiano saliera del club rumbo a Bulgaria. En noviembre de 2023, Villa se declaró en libertad de acción por el conflicto que se desató entre él y la dirigencia luego de que se lo apartara del plantel profesional por la situación judicial que acarreaba en aquel momento. Su salida del club hizo que el vínculo con Riquelme no quedara en buenos términos dado que el presidente del Xeneize buscaba vender al futbolista en ese mercado de pases.