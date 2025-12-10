El Mono Navarro Montoya, ídolo de Boca, fue durísimo contra Agustín Marchesín: "Le faltó..."

El ex arquero de Boca Carlos Fernando Navarro Montoya, opinó sobre el rendimiento de Agustín Marchesín tras la eliminación del equipo de La Ribera ante Racing en una de las semifinales del Torneo Clausura y dijo que la jugada “era cantada”.
Navarro Montoya responsabilizó al arquero por el gol de Adrián “Maravilla” Martínez, argumentando que la jugada ofrecía opciones claras para una mejor lectura defensiva según declaró en el streaming de Picado TV.
Según el ex arquero, Marchesín “tenía algo más para hacer” antes del remate del delantero de Racing y explicó: “A Agustín le faltó mirar quién entraba, porque la jugada era cantada”.
“Es una pelota excelsa de (Agustín) Almendra para (Gabriel) Rojas, y cuando Rojas levanta la cabeza había un solo jugador que podía recibir. Cuando la pelota va hacia afuera, el arquero tiene que mirar quién entra para hacerte el gol. Si él observa, si lee la jugada, es una pelota para salir”, detalló, marcando errores de posicionamiento y atención.
Navarro Montoya profundizó aún más: “Para mí, él está muy adentro del arco. No mira quién entra, y es el ABC del arquero. Llega un momento en el que, de tanto mirar la pelota, empezás a perder la jugada. Era cantado el centro para el único jugador que entraba, que era ‘Maravilla’”.
Las palabras de Navarro Montoya se suman a un análisis generalizado sobre la irregularidad del arquero en un año donde Boca volvió a quedarse sin títulos y acumula una sequía que llegará a tres años en marzo.
En números, Marchesín cerró su primer año en el club con 40 partidos disputados, 32 goles recibidos y 17 vallas invictas, además de tres tarjetas amarillas en 3600 minutos.