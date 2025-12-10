El Mono Navarro Montoya, ídolo de Boca, fue durísimo contra Agustín Marchesín: "Le faltó..."

“Es una pelota excelsa de (Agustín) Almendra para (Gabriel) Rojas, y cuando Rojas levanta la cabeza había un solo jugador que podía recibir. Cuando la pelota va hacia afuera, el arquero tiene que mirar quién entra para hacerte el gol. Si él observa, si lee la jugada, es una pelota para salir”, detalló, marcando errores de posicionamiento y atención.

Navarro Montoya profundizó aún más: “Para mí, él está muy adentro del arco. No mira quién entra, y es el ABC del arquero. Llega un momento en el que, de tanto mirar la pelota, empezás a perder la jugada. Era cantado el centro para el único jugador que entraba, que era ‘Maravilla’”.

El ex arquero de Boca analizó la jugada del gol de Racing y responsabilizó al ex Gremio.



No te pierdas "PDF" por el canal de YouTube de Picado TV.

Un año irregular para Marchesín en Boca

Las palabras de Navarro Montoya se suman a un análisis generalizado sobre la irregularidad del arquero en un año donde Boca volvió a quedarse sin títulos y acumula una sequía que llegará a tres años en marzo.

En números, Marchesín cerró su primer año en el club con 40 partidos disputados, 32 goles recibidos y 17 vallas invictas, además de tres tarjetas amarillas en 3600 minutos.