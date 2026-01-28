"No lo puedo ver más en Boca": los hinchas se la agarraron con uno de los titulares del Xeneize

La noche en La Plata comenzó torcida para Boca y el termómetro de la red social X no tardó en explotar. Con el resultado 2-0 abajo frente a un Estudiantes punzante (que viene de celebrar dos títulos en el cierre del 2025), el foco de las críticas se posó sobre un futbolista puntual.
La gran mayoría de los dardos impactaron de lleno en la figura de Agustín Marchesín, el arquero que llegó al Xeneize a finales del mes de enero del año pasado, proveniente de Gremio de Brasil.
Las críticas a Agustín Marchesín
Lo que para muchos era una llegada de jerarquía para blindar el arco de Boca, hoy parece haberse transformado en una relación rota. Los usuarios de la red social de Elon Musk no perdonaron al ex Lanús.
El arquero del Xeneize, que llamativamente fue uno de los pocos puntos altos ante Estudiantes, fue blanco de duras críticas por parte de los hinchas, quienes enojados descargaron su bronca en X.
"No lo puedo ver a Marchesin, no lo puedo ver más en Boca. Es un caso perdido desde el día de Alianza Lima", "Marchesin, el arquero más malo de la historia de Boca Juniors, toda de Juan Román Riquelme" y "Lo de Marchesín es comedia pura", fueron algunos de los posteos que se volvieron virales.
"Saquen a Costa y Marchesin por favor", "Horrible Marchesin... No podemos jugar una libertadores con esto", "No podemos pretender ganar nada serio con Marchesín en el arco, es un desastre. Traigan un arquero de verdad, uno de jerarquía", sumaron otros de los usuarios, enfadados por la performance del arquero de Boca.