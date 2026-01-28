"No lo puedo ver más en Boca": los hinchas se la agarraron con uno de los titulares del Xeneize

El arquero del Xeneize, que llamativamente fue uno de los pocos puntos altos ante Estudiantes, fue blanco de duras críticas por parte de los hinchas, quienes enojados descargaron su bronca en X.

"No lo puedo ver a Marchesin, no lo puedo ver más en Boca. Es un caso perdido desde el día de Alianza Lima", "Marchesin, el arquero más malo de la historia de Boca Juniors, toda de Juan Román Riquelme" y "Lo de Marchesín es comedia pura", fueron algunos de los posteos que se volvieron virales.

posteo contra marchesín boca estudiantes Uno de los posteos contra Agustín Marchesín en medio del Estudiantes-Boca.

"Saquen a Costa y Marchesin por favor", "Horrible Marchesin... No podemos jugar una libertadores con esto", "No podemos pretender ganar nada serio con Marchesín en el arco, es un desastre. Traigan un arquero de verdad, uno de jerarquía", sumaron otros de los usuarios, enfadados por la performance del arquero de Boca.