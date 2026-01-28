Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
"No lo puedo ver más en Boca": los hinchas se la agarraron con uno de los titulares del Xeneize

En medio de la derrota de Boca ante Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, las redes sociales estallaron contra uno de los titulares de Claudio Úbeda

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca no mostró su mejor versión y los hinchas estallaron en las redes.

La noche en La Plata comenzó torcida para Boca y el termómetro de la red social X no tardó en explotar. Con el resultado 2-0 abajo frente a un Estudiantes punzante (que viene de celebrar dos títulos en el cierre del 2025), el foco de las críticas se posó sobre un futbolista puntual.

La gran mayoría de los dardos impactaron de lleno en la figura de Agustín Marchesín, el arquero que llegó al Xeneize a finales del mes de enero del año pasado, proveniente de Gremio de Brasil.

Agustín Marchesín
Agust&iacute;n Marches&iacute;n fue blanco de cr&iacute;ticas durante el partido de Boca.

Las críticas a Agustín Marchesín

Lo que para muchos era una llegada de jerarquía para blindar el arco de Boca, hoy parece haberse transformado en una relación rota. Los usuarios de la red social de Elon Musk no perdonaron al ex Lanús.

El arquero del Xeneize, que llamativamente fue uno de los pocos puntos altos ante Estudiantes, fue blanco de duras críticas por parte de los hinchas, quienes enojados descargaron su bronca en X.

"No lo puedo ver a Marchesin, no lo puedo ver más en Boca. Es un caso perdido desde el día de Alianza Lima", "Marchesin, el arquero más malo de la historia de Boca Juniors, toda de Juan Román Riquelme" y "Lo de Marchesín es comedia pura", fueron algunos de los posteos que se volvieron virales.

posteo contra marchesín boca estudiantes
Uno de los posteos contra Agust&iacute;n Marches&iacute;n en medio del Estudiantes-Boca.

Uno de los posteos contra Agustín Marchesín en medio del Estudiantes-Boca.

"Saquen a Costa y Marchesin por favor", "Horrible Marchesin... No podemos jugar una libertadores con esto", "No podemos pretender ganar nada serio con Marchesín en el arco, es un desastre. Traigan un arquero de verdad, uno de jerarquía", sumaron otros de los usuarios, enfadados por la performance del arquero de Boca.

