Estos son los números de la suerte del jueves 29 de enero, según las predicciones de la numerología

Nos aproximamos al cierre del primer año y con ello la oportunidad de dejar atrás una mochila cargada de energías negativas. Para renovar las vibras, buenos serán los números de la suerte que nos brinda la numerología en este tramo final de enero. A continuación, las predicciones para hoy, jueves 29 de enero.
Antes de conocer cuáles son esos dígitos de la fortuna que le pertenecen a cada signo del zodíaco, tenés que saber que los significados atribuidos a los números son interpretativos y simbólicos, por lo que no derivan de experimentos controlados ni pueden ser replicados con resultados consistentes. De hecho, por esta razón la numerología es mirada de reojo por la comunidad científica y no es considerada una ciencia.
La popularidad y el éxito de esta disciplina radica, en parte, en la flexibilidad de sus interpretaciones, las cuales a menudo se ajustan a las experiencias individuales de las personas, generando una percepción de acierto. Por ende, si ponés en práctica de manera correcta tus números de la suerte, tendrás garantizada la fortuna para el día de hoy.
Conocé los números de la suerte del 29 de enero de 2026
- Aries: 04, 15, 28, 39, 44, 51
- Tauro: 06, 19, 30, 38, 45, 53
- Géminis: 10, 21, 32, 43, 50, 58
- Cáncer: 02, 23, 31, 41, 49, 60
- Leo: 01, 14, 26, 35, 47, 54
- Virgo: 09, 18, 22, 31, 40, 57
- Libra: 07, 16, 25, 33, 42, 59
- Escorpio: 04, 22, 34, 45, 51, 58
- Sagitario: 05, 13, 27, 34, 46, 52
- Capricornio: 08, 20, 33, 44, 52, 59
- Acuario: 02, 11, 29, 37, 48, 55
- Piscis: 03, 17, 24, 36, 46, 56
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Una vez que conocés tus números de la suerte para este día, es fundamental ponerlos en práctica lo antes posible. Entre las alternativas más efectivas, la numerología recomienda utilizar una prenda que tenga estampada cualquiera de nuestros dígitos de la fortuna. Puede ser un pantalón, una remera y hasta un accesorio como una gorra o pañuelo.
Frase motivacional del día
El amor más importante es el que te permite ser vos.