Por qué la puerta del microondas tiene una rejilla de puntos negros y qué significa

La rejilla en el microondas no es un mero objeto decorativo o estético. Este detalle presente en todos los aparatos es fundamental para la seguridad y uso de los mismos.

Las marcas negras forman parte de una especificación técnica y necesaria durante la fabricación de los microondas ¿Qué significa?

La ventana de vidrio de los microondas sirve para observar el interior del aparato y chequear el estado del alimento. La rejilla negra sirve para evitar o impedir que la radiación del microondas salga al exterior.

tapa de microondas La rejilla negra del microondas cumple una función muy importante.

Las aberturas u orificios de la rejilla son más pequeños que la longitud de onda del microondas, lo cual permite que las ondas queden bloqueadas o retenidas en el interior.

¿Qué significa este fenómeno y por qué es importante? Este fenómeno físico recibe el nombre de jaula de Faraday y es esencial para la seguridad y uso del microondas, ya que la radiación electromagnética puede afectar al usuario, aunque no afecta el organismo como la radiación ionizante.

Sin esta rejilla, existe un riesgo potencial de radiación. Es un ejemplo de ingeniería aplicada al día a día y una muestra de cómo los elementos que utilizamos cotidianamente están diseñados con fines específicos.

