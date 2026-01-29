El microondas es un electrodoméstico común de casa y de uso frecuente que utilizamos a diario para calentar el café de la mañana, recalentar las sobras y cocinar un bizcocho de taza.
Por qué la puerta del microondas tiene una rejilla de puntos negros y qué significa
Un detalle presente en casi todos los microondas que quizás nunca habías notado. Te cuento qué significa y por qué es importante
La mayoría de los microondas tienen en la puerta una gráfica o rejilla de puntos negros que recubre todo el vidrio. Esta pegatina o pintura cumple una función, no es un simple objeto decorativo. Sigue leyendo para descubrir qué significa y por qué es tan importante.
¿Por qué los microondas tienen una rejilla en la puerta y qué significa?
Los microondas funcionan con ondas electromagnéticas que se transforman en calor. Es una energía no ionizante, como la que utiliza el celular.
La rejilla en el microondas no es un mero objeto decorativo o estético. Este detalle presente en todos los aparatos es fundamental para la seguridad y uso de los mismos.
Las marcas negras forman parte de una especificación técnica y necesaria durante la fabricación de los microondas ¿Qué significa?
La ventana de vidrio de los microondas sirve para observar el interior del aparato y chequear el estado del alimento. La rejilla negra sirve para evitar o impedir que la radiación del microondas salga al exterior.
Las aberturas u orificios de la rejilla son más pequeños que la longitud de onda del microondas, lo cual permite que las ondas queden bloqueadas o retenidas en el interior.
¿Qué significa este fenómeno y por qué es importante? Este fenómeno físico recibe el nombre de jaula de Faraday y es esencial para la seguridad y uso del microondas, ya que la radiación electromagnética puede afectar al usuario, aunque no afecta el organismo como la radiación ionizante.
Sin esta rejilla, existe un riesgo potencial de radiación. Es un ejemplo de ingeniería aplicada al día a día y una muestra de cómo los elementos que utilizamos cotidianamente están diseñados con fines específicos.
Cosas que nunca deberías hacer con el microondas
- No utilices el microondas si las puertas no cierran bien. Revisar el blindaje es importante para que la energía del aparato se mantenga dentro. De igual forma, hay que limpiar las juntas y evitar el óxido en el metal.
- Comer la comida apenas sale del microondas es un error común. Lo mejor es dejarla reposar un poco antes de comerla.
- Colocar plásticos no aptos para microondas es un error muy común y peligroso.
- No calcular bien la temperatura y el tiempo de calentamiento puede generar ebulliciones y sobrecalentamientos indeseados.