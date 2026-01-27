Uno de los electrodomésticos más usados en las casas es el microondas. Sin embargo, uno de los usos más habituales que se tienen con él está contraindicado, ya que puede ser muy peligroso.
La advertencia que indica que la mayoría de la gente usa mal el microondas
El microondas es uno de los electrodomésticos más usados en muchas casas pero su uso encierra un gran peligro
El microondas llegó a facilitar la vida de muchas personas. De hecho, la mayoría que ha tenido o tiene uno lo considera indispensable, pero también es cierto que una gran cantidad de gente que lo usa mal.
La práctica que no se debe hacer con el microondas
Una de las principales prácticas que utilizada por la mayoría de las personas que poseen un microondas es calentar líquidos, ya sea agua, leche o algún otro. Sin embargo, esto puede llegar a ser peligroso.
La razón es muy simple, el microondas tiene la capacidad de calentar líquidos sin pasar por el proceso de formar burbujas. Esto tiene un peligro, y es que un pequeño movimiento brusco podría hacer que el recipiente se rompa y terminar con quemaduras o algún otro tipo de accidente doméstico.
De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha recomendado no calentar líquidos por tiempos prolongados.
Por qué es peligroso el microondas
Hay que tener en cuenta que el microondas tiene la capacidad de calentar bebidas muy rápidamente. Es justamente ese poder lo que hace que sea peligroso, ya que el calor que genera se expande por dentro de los alimentos y bebidas, pero el problema es que no siempre calienta de manera uniforme y hay sectores de los recipientes que pueden calentarse más que otros.
En el caso de las bebidas, el uso del microondas para calentar líquidos puede generar un efecto peligroso en los recipientes si estos no se manejan con cuidado y si la leche, el agua o cualquier otra bebida ha sido calentada por más tiempo del recomendable.