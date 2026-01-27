La advertencia que indica que la mayoría de la gente usa mal el microondas

La razón es muy simple, el microondas tiene la capacidad de calentar líquidos sin pasar por el proceso de formar burbujas. Esto tiene un peligro, y es que un pequeño movimiento brusco podría hacer que el recipiente se rompa y terminar con quemaduras o algún otro tipo de accidente doméstico.

De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha recomendado no calentar líquidos por tiempos prolongados.

uso de microondas.webp

Por qué es peligroso el microondas

Hay que tener en cuenta que el microondas tiene la capacidad de calentar bebidas muy rápidamente. Es justamente ese poder lo que hace que sea peligroso, ya que el calor que genera se expande por dentro de los alimentos y bebidas, pero el problema es que no siempre calienta de manera uniforme y hay sectores de los recipientes que pueden calentarse más que otros.

En el caso de las bebidas, el uso del microondas para calentar líquidos puede generar un efecto peligroso en los recipientes si estos no se manejan con cuidado y si la leche, el agua o cualquier otra bebida ha sido calentada por más tiempo del recomendable.