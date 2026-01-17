Cómo hacer un Roll de canela en taza: la receta que se cocina en 1 minuto en el microondas

El roll de canela en taza es perfecto para esos momentos en los que quieres algo casero, pero no tienes tiempo de amasar ni de esperar largos horneados. Con ingredientes simples como harina, azúcar, canela y un toque de leche se logra una receta suave y aromática.

Además, al cocinarse en una taza, puedes personalizar el roll de canela fácilmente: puedes sumar glaseado, frutos secos o incluso un relleno extra de azúcar y canela.