Cómo hacer un Roll de canela en taza: la receta que se cocina en 1 minuto en el microondas

Si buscas recetas rápidas y reconfortantes, el roll de canela en taza es una de las opciones más prácticas y tentadoras. Esta preparación se volvió viral porque combina sabor, textura esponjosa y rapidez: en apenas un minuto de microondas puedes disfrutar de un dulce tibio, ideal para calmar antojos repentinos sin ensuciar la cocina.
El roll de canela en taza es perfecto para esos momentos en los que quieres algo casero, pero no tienes tiempo de amasar ni de esperar largos horneados. Con ingredientes simples como harina, azúcar, canela y un toque de leche se logra una receta suave y aromática.
Además, al cocinarse en una taza, puedes personalizar el roll de canela fácilmente: puedes sumar glaseado, frutos secos o incluso un relleno extra de azúcar y canela.
Este dulce se puede comer tibio, lo que potencia su sabor y su textura. Se trata de una receta ideal para los antojos nocturnos o una merienda improvisada.
Receta para hacer el roll de canela en taza
Ingredientes:
- 9 cdas. de harina de trigo
- 1 cdta. de polvo para hornear
- 1 cda. de azúcar
- 1/2 cdta. de canela
- 4 cdas. de leche
- 1 cda. de manteca derretida
Glaseado:
- Azúcar impalpable
- Un poco de agua
Cómo preparar la receta del roll de canela, paso a paso
- Para comenzar con la receta, mezcla la harina con el polvo de hornear y el azúcar.
- A continuación, agrega la leche y la manteca derretida. Mezcla hasta obtener una masa suave, que se pueda moldear.
- Luego, estira la masa ligeramente en forma rectangular alargada. Espolvorea un poco más de azúcar y canela y enróllala como un rollito.
- Coloca el roll de canela dentro de una taza apta para microondas y cocina durante un minuto. Agrega el glaseado por encima, mientras aún está caliente.