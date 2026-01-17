Torta de manzanas sin amasar: la receta con crumble, un relleno cremoso y lista en 30 minutos

Esta receta se caracteriza por su relleno cremoso de manzanas tiernizadas y por el crumble que se forma tanto en la base como en la superficie, logrando una combinación perfecta entre suavidad y crocancia. El contraste entre lo dulce y lo ácido convierte a esta torta en una opción irresistible para cualquier momento del día.

Otra de sus grandes ventajas es que no requiere amasar, lo que la vuelve accesible incluso para principiantes. Con solo 6 ingredientes básicos (harina, manteca, azúcar, huevos, leche y manzanas) se puede obtener una torta rendidora, aromática y llena de sabor.