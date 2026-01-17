Torta de manzanas sin amasar: la receta con crumble, un relleno cremoso y lista en 30 minutos

La torta de manzanas es uno de los clásicos de la pastelería casera por su sabor equilibrado y su facilidad de preparación. Dentro de las recetas más prácticas se destaca la versión sin amasar, ideal para quienes buscan un postre rápido, económico y delicioso, sin necesidad de técnicas complicadas.
Esta receta se caracteriza por su relleno cremoso de manzanas tiernizadas y por el crumble que se forma tanto en la base como en la superficie, logrando una combinación perfecta entre suavidad y crocancia. El contraste entre lo dulce y lo ácido convierte a esta torta en una opción irresistible para cualquier momento del día.
Otra de sus grandes ventajas es que no requiere amasar, lo que la vuelve accesible incluso para principiantes. Con solo 6 ingredientes básicos (harina, manteca, azúcar, huevos, leche y manzanas) se puede obtener una torta rendidora, aromática y llena de sabor.
Receta para hacer una torta de manzanas rica y sin amasar
Ingredientes:
- 250 g de harina leudante
- 15 cdas. de azúcar
- 120 g de manteca
- 250 ml. de leche
- 2 huevos
- 3 manzanas
- Frutos secos o pasas de uva (opcional)
La tarta de manzanas con crumble puede ir acompañada de una bocha de helado de vainilla o americana, que le dará la frescura y textura liviana de un buen postre.
Cómo preparar la receta de la torta de manzanas con crumble
- Primero, en un bol, mezcla la manteca con la harina y el azúcar hasta que quede un granulado bien integrado.
- A continuación, separa la mitad de la preparación en una fuente enmantecada.
- Corta las manzanas en rodajas no muy finas y peladas. Distribúyelas por encima del granulado. Con el resto del granulado, cubre las frutas.
- Luego, mezcla los huevos con la leche y derrama suavemente sobre la torta de manzanas.
- Para terminar, incorpora los frutos secos (opcional) y espolvorea un poco de azúcar. Cocina la torta de manzanas en horno moderado durante 30 minutos o hasta ver la parte de arriba dorada.