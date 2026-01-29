Correr en ayunas tiene excelentes beneficios como la pérdida de grasa y peso corporal

Para que se entienda mejor todo este proceso de recursos en nuestro organismo, como son la glucosa, los hidratos de carbono y qué papel implica la grasa como combustible, vamos a profundizar un poco más en qué le ocurre realmente a nuestro organismo cuando corremos en ayunas.

Correr es la actividad aeróbica por excelencia. Frecuentemente se le llama cardio a las actividades cardiovasculares, aquellas que implican el corazón y los vasos sanguíneos, y salir a correr es la actividad reina.

La idea detrás de esta práctica es que, al no haber glucosa como fuente de energía inmediata, nuestro cuerpo recurrirá a las reservas de grasa para obtener combustible.

correr2

Con frecuencia, el objetivo final de realizar ejercicios de baja a moderada intensidad, como correr, es perder peso. Correr en ayunas favorece la quema de grasa como combustible y, por tanto, nos ayudará a perder peso.

Correr en ayunas ayuda a quemar grasa, al entrenar con los depósitos de glucógeno más bajos, nuestro cuerpo se ve obligado a utilizar las grasas como fuente principal de energía. Esto puede beneficiar a quienes buscan una mayor definición muscular o mejorar la eficiencia metabólica.

También mejora la resistencia metabólica, al acostumbrar a nuestro cuerpo a utilizar diferentes fuentes de energía, el running en ayunas podría mejorar la capacidad de nuestro organismo para gestionar las reservas de energía, lo que nos sería útil en deportes de resistencia.

Para los que tengan una agenda ajustada, correr en ayunas puede ser una buena opción para entrenar a primera hora del día, evitando la espera de la digestión tras el desayuno.