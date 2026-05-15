Mezclar algodón con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda la mezcla de algodón y bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un desodorizante natural por excelencia. Colocar bolitas de algodón con esta sustancia en las esquinas de los muebles ayuda a aborber la humedad, eliminar los malos olores, y mantener la ropa fresca por más tiempo.

El uso más buscado de esta combinación es como insecticida ecológico. Al mezclar el bicarbonato con un poco de azúcar glass y humedecer un algodón, creas una trampa mortal para las hormigas.

El algodón mantiene la mezcla húmeda y atractiva, permitiendo que los insectos la transporten al nido, eliminando el problema de raíz sin usar químicos tóxicos en tu cocina.

casa, hormigas, plagas Las hormigas pueden ser eliminadas mediante el uso de estos dos elementos.

La simplicidad de mezclar algodón con bicarbonato de sodio demuestra que no siempre es necesario gastar en productos químicos costosos. ¿Te animarása a probar esta mezcla en tu casa?

Paso a paso: cómo preparar la mezcla para eliminar plagas

Toma una porción pequeña de algodón y dale forma circular.

Humedece ligeramente (si vas a usar aceites esenciales) o mantén seco si solo buscas absorber olores.

Cubre generosamente con el bicarbonato de sodio.

Ubícalo en puntos estratégicos: fondo de los botes de basura, interior de calzado deportivo o esquinas de la alacena.

De más está decir que, si esta mezcla no funciona, lo mejor será llamar a un exterminador de plagas para que pueda solucionar el problema.