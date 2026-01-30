Cruces de Champions League: partidos picantes y la confirmación del enfrentamiento más esperado

Hay encuentros que todo futbolero espera, sobretodo en la Champions League, donde todos esperan que ciertos equipos sufran la serie o queden afuera. Y en esta ocasión, uno de los clubes más "resistidos" es el Real Madrid, que viene de una temporada muy floja, y que le tocará enfrentar a su verdugo más reciente que lo dejó fuera de los 8 equipos que esperan en 8vos de final: Benfica de Portugal.

Por otra parte, uno de los encuentros más esperados de la Champions League, tiene como protagonista justamente al útlimo campeón del torneo. El PSG tendrá que enfrentar al Mónaco en el clásico francés para poder pasar su llave, donde luego lo espera el Barcelona o el Chelsea.

Benfica Real Madrid (1)

El resto de los encuentros de los 16avos de la Champions League se conforman de la siguiente manera:

Galatasaray vs Juventus

Borussia Dortmund vs Atalanta

Qarabag vs Newcastle

Brujas vs Atlético Madrid

Bodo Glimt vs Inter de Milan

Olympiacos vs Bayern Leverkusen

Qué equipos esperan en 8vos de la Champions League

Hay 8 equipos que más puntos sumaron a lo largo de toda la primera fase de la Champions League, y eso les dio la posibilidad de esperar a su rival directamente en 8vos de final, evitando dos partidos extra que los demás deberán afrontar.

Los clubes que esperan cómodos en 8vos de final para la Champions League son:

Chelsea

Barcelona

Liverpool

Tottenham

Sporting de Lisboa

Manchester City

Arsenal

Bayern Munich

Las fechas de lo que viene en la Champions League