Cruces de Champions League: partidos picantes y la confirmación del enfrentamiento más esperado

Luego de una última fecha con resultados que cambiaron todos los planes, se confirmaron los cruces para los 16avos de la Champions League, mientra 8 equipos ya esperan cómodos en la fase siguiente. Con equipos sorpresas y partidos repleto de condimentos extra, los enfrentamientos tienen día confirmado, con uno en particular que era esperado por los futboleros de todo el mundo.
Con el Real Madrid como la vedette del tan ansiado cruce de 16avos, se conocieron oficialmente los cruces que conforman la nueva fase de la Champions League. Con partidos más que interesantes, como el del Inter de Milan contra la sorpresa del torneo, el Bodo Glimt, o el clásico francés del PSG con el Mónaco, los futboleros ya preparan los enfrentamientos que ocurrirán a mediados de febrero.
Cruces confirmados de la Champions League: el Real Madrid contra su verdugo y el imperdible clásico francés
Con los encuentros de ida se disputarán el 17 y 18 de febrero, y los de vuelta el 24 y 25 de febrero, la ChampionsLeague definió los cruces para los 16avos de final. Con una lista repleta de equipos que incluso son candidatos a ser campeones de la "Orejona", se oficializaron los partidos del torneo más importante de Europa, con el foco puesto especialmente en aquellos que tendrán condimentos extra como el del Real Madrid o PSG.
Hay encuentros que todo futbolero espera, sobretodo en la ChampionsLeague, donde todos esperan que ciertos equipos sufran la serie o queden afuera. Y en esta ocasión, uno de los clubes más "resistidos" es el Real Madrid, que viene de una temporada muy floja, y que le tocará enfrentar a su verdugo más reciente que lo dejó fuera de los 8 equipos que esperan en 8vos de final: Benfica de Portugal.
Por otra parte, uno de los encuentros más esperados de la Champions League, tiene como protagonista justamente al útlimo campeón del torneo. El PSG tendrá que enfrentar al Mónaco en el clásico francés para poder pasar su llave, donde luego lo espera el Barcelona o el Chelsea.
El resto de los encuentros de los 16avos de la Champions League se conforman de la siguiente manera:
Galatasaray vs Juventus
Borussia Dortmund vs Atalanta
Qarabag vs Newcastle
Brujas vs Atlético Madrid
Bodo Glimt vs Inter de Milan
Olympiacos vs Bayern Leverkusen
Qué equipos esperan en 8vos de la Champions League
Hay 8 equipos que más puntos sumaron a lo largo de toda la primera fase de la Champions League, y eso les dio la posibilidad de esperar a su rival directamente en 8vos de final, evitando dos partidos extra que los demás deberán afrontar.
Los clubes que esperan cómodos en 8vos de final para la ChampionsLeague son:
Chelsea
Barcelona
Liverpool
Tottenham
Sporting de Lisboa
Manchester City
Arsenal
Bayern Munich
Las fechas de lo que viene en la Champions League
Play-offs: 17/18 y 24/25 de febrero
Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero