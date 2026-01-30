Qué se debe hacer en PAMI si una afiliado necesita más de 90 pañales

El PAMI provee de pañales gratis a sus afiliados que los requieran por indicación médica y, de ser necesario, pueden solicitar más con la correspondiente justificación médica. Desde mediados del 2025 la entrega de los Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D) es en domicilio declarado por el asociado.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) aclara que la modalidad de entrega de pañales gratis del PAMI puerta a puerta es más cómoda, simplifica los trámites y elimina intermediarios.
El cambio principal es que ya no es necesario ir a la farmacia para retirar los pañales del PAMI, ya que el convenio con las droguerías y farmacias para este fin finalizó en mayo del año pasado.
Esto deben hacer los afiliados al PAMI qué necesitan más de 90 unidades por mes
PAMI tiene una provisión estándar de hasta 90 unidades mensuales de pañales -Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.)-, con posibilidad de solicitar más con evaluación especial que se realiza directamente en el lugar de residencia de los jubilados y pensionados afiliados, sin costo.
El primer paso clave es que el médico de cabecera justifique y emita una Orden Médica Electrónica (OME) indicando la cantidad total requerida. Luego la solicitud será evaluada por Nivel Central de PAMI.
Si la patología de los jubilados y pensionados afiliados requieren una cantidad mayor a las 90 unidades de pañales, lo que deben hacer es lo siguiente:
1. Hablar con su Médico de Cabecera:
- El médico es quien debe emitir la Orden Médica Electrónica (OME) e indicar la cantidad exacta de pañales que el afiliado necesita por mes (por ejemplo, 120 o 150 unidades).
- El médico debe justificar médicamente esta mayor necesidad.
2. Evaluación a Nivel Central:
- Cuando la Orden Médica Electrónica (OME) indica una cantidad superior a las 90 unidades, esa solicitud es evaluada por PAMI a Nivel Central para su autorización.
3. Renovación de la Solicitud:
- Al igual que con la cantidad estándar, la solicitud (incluyendo la cantidad mayor) debe renovarse cada seis meses, o antes si hay un cambio en la cantidad o en el módulo (talle) necesario.
Por último, los afiliados pueden verificar y actualizar el domicilio de entrega, número de celular y/o correo electrónico. O, comunicarse al 138 - "PAMI Escucha y Responde" o acercarte a la correspondiente agencia PAMI para corroborar los datos de entrega.