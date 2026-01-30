Qué se debe hacer en PAMI si una afiliado necesita más de 90 pañales

PAMI El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

Esto deben hacer los afiliados al PAMI qué necesitan más de 90 unidades por mes

PAMI tiene una provisión estándar de hasta 90 unidades mensuales de pañales -Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.)-, con posibilidad de solicitar más con evaluación especial que se realiza directamente en el lugar de residencia de los jubilados y pensionados afiliados, sin costo.

El primer paso clave es que el médico de cabecera justifique y emita una Orden Médica Electrónica (OME) indicando la cantidad total requerida. Luego la solicitud será evaluada por Nivel Central de PAMI.

PAMI-entrega-de-pañales.jpg El suministro de pañales es gratuito y, actualmente, se realiza con entrega a domicilio (generalmente hasta 90 unidades por mes, aunque se puede solicitar más con justificación médica).

Si la patología de los jubilados y pensionados afiliados requieren una cantidad mayor a las 90 unidades de pañales, lo que deben hacer es lo siguiente:

1. Hablar con su Médico de Cabecera:

El médico es quien debe emitir la Orden Médica Electrónica (OME) e indicar la cantidad exacta de pañales que el afiliado necesita por mes (por ejemplo, 120 o 150 unidades).

El médico debe justificar médicamente esta mayor necesidad.

2. Evaluación a Nivel Central:

Cuando la Orden Médica Electrónica (OME) indica una cantidad superior a las 90 unidades, esa solicitud es evaluada por PAMI a Nivel Central para su autorización.

3. Renovación de la Solicitud:

Al igual que con la cantidad estándar, la solicitud (incluyendo la cantidad mayor) debe renovarse cada seis meses, o antes si hay un cambio en la cantidad o en el módulo (talle) necesario.

PAMI-pañales-a-domicilio-1.jpg El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) provee pañales para adultos (Higiénicos Absorbentes Descartables - H.A.D.) a sus afiliados que los necesiten por indicación médica.

Por último, los afiliados pueden verificar y actualizar el domicilio de entrega, número de celular y/o correo electrónico. O, comunicarse al 138 - "PAMI Escucha y Responde" o acercarte a la correspondiente agencia PAMI para corroborar los datos de entrega.