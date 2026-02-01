La Bombonera tuvo la visita de un actor de fama internacional: "¡Vamos Boca!"

La Bombonera es uno de los destinos favoritos de los artistas y turistas que visitan Argentina al punto que durante el año pasado fueron varias de las figuras internacionales quienes visitaron las instalaciones de Boca. El recorrido no solo se dio por los diferentes sectores y el campo de juego, sino que, además, también eligieron ver un partido del Xeneize.
La Bombonera: destino obligado de artistas internacionales
La Bombonera volvió a confirmar en 2025 por qué es mucho más que un estadio de fútbol y se mantiene como uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del planeta.
El templo de Boca Juniors no solo fue protagonista por lo que ocurrió dentro del campo de juego, sino también por la visita de figuras de fama internacional que quisieron vivir de primera mano la mística Xeneize.
Artistas como Dua Lipa, Rosalía, Noel Gallagher y hasta el actor Johnny Depp dijeron presente en distintos momentos del año, recorrieron sus pasillos, pisaron el césped y se dejaron envolver por una atmósfera que trasciende fronteras.
La imagen de celebridades globales en Brandsen 805 volvió a poner en valor el peso simbólico de La Bombonera: un estadio que impacta, emociona y despierta admiración en todo el mundo, incluso entre quienes no crecieron con el fútbol argentino, pero entienden que allí late una de las pasiones más intensas del deporte.
La Bombonera tuvo la visita de un actor de fama internacional
En esta oportunidad se hizo presente en La Bombonera el actorWillem Dafoe, quien se encuentra en el país para presentar " The Souffleur", la nueva película del director argentino Gastón Solnicki, en una función especial en el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) que se realizó el sábado 31 de enero.
El actor de 70 años que actuó en Platoon (1986), La última tentación de Cristo (1988), Spider Man (2002), El proyecto Florida (2017) y Pobres Criaturas (2003), entre otros grandes éxitos, estuvo con una camiseta de Boca y hasta se animó a alentar en algunos momentos.
Luego de vivir la experiencia, declaró: "Me siento genial en La Bombonera. Es una gran energía. Amo el fútbol". Además, fue consultado si es hincha de Boca el actor no dudó en responder entre risas: "Ahora sí".
Willem Dafoe fue muy bien recibido por los hinchas Xeneizes quienes le dedicaron una canción haciendo referencia a su rol en Spider Man: "¡El Duende Verde es bostero!".