Cómo les fue a Los Pumas 7s en el arranque del Seven de Singapur, por el Circuito Mundial

La formación argentina fue con Matteo Graziano, Santiago Álvarez y Martiniano Arrieta; Joaquín Pellandini, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Santiago Vera Feld, Santino Zangara, Gregorio Pérez Pardo, Eliseo Morales y Pedro De Haro.

Tras un mal comienzo y una desventaja de 3 tries (19-0) Los Pumas 7s descontaron antes del descanso con un try de Moneta convertido por Pellandini. Luego, en el arranque de la segunda parte llegó la conquista de Mare y otro gol de Pellandini, pero no fue suficiente para revertir el resultado.

El seleccionado nacional volverá a la cancha a las 04:36 para enfrentar a Nueva Zelanda (perdió en el debut con Francia 19-12) y cerrará la fase de grupos ante Francia desde las 08:02. Todos los partidos se pueden ver por Fox Sports y Disney Plus.

Los tres partidos de Los Pumas 7s definirán su posición final en el grupo y el camino a seguir durante la jornada del domingo ya que si finalizan entre los dos primeros del Grupo B y clasifican a las semifinales por el Oro volverán a jugar en la madrugada del domingo, a las 03:52 o a las 4:14 (horario argentino). En cambio, si terminan terceros o cuartos, disputarán las semifinales por el quinto puesto a la 01:44 o a las 02:06.

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

31 de enero y 1° de febrero: Seven de Singapur

7 y 8 de febrero: Seven de Perth

7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver

14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong

29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid

5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26