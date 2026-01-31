Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Cómo les fue a Los Pumas 7s en el arranque del Seven de Singapur, por el Circuito Mundial

Los Pumas 7s arrancaron con mal paso la tercera etapa del Circuito Mundial (SVNS Series) que se juega en Singapur.

Mare es el capitán de Los Pumas 7s.

El equipo argentino integra el Grupo B junto a Australia, Nueva Zelanda y Francia, mientras que en el A están España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica.

Moneta marc&oacute; el primer try de Los Pumas 7s en Singapur.

Moneta marcó el primer try de Los Pumas 7s en Singapur.

El estreno para los dirigidos por Santiago Gómez Cora fue frente a Australia con una derrota por 19 a 14.

La formación argentina fue con Matteo Graziano, Santiago Álvarez y Martiniano Arrieta; Joaquín Pellandini, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Santiago Vera Feld, Santino Zangara, Gregorio Pérez Pardo, Eliseo Morales y Pedro De Haro.

Tras un mal comienzo y una desventaja de 3 tries (19-0) Los Pumas 7s descontaron antes del descanso con un try de Moneta convertido por Pellandini. Luego, en el arranque de la segunda parte llegó la conquista de Mare y otro gol de Pellandini, pero no fue suficiente para revertir el resultado.

El seleccionado nacional volverá a la cancha a las 04:36 para enfrentar a Nueva Zelanda (perdió en el debut con Francia 19-12) y cerrará la fase de grupos ante Francia desde las 08:02. Todos los partidos se pueden ver por Fox Sports y Disney Plus.

Los tres partidos de Los Pumas 7s definirán su posición final en el grupo y el camino a seguir durante la jornada del domingo ya que si finalizan entre los dos primeros del Grupo B y clasifican a las semifinales por el Oro volverán a jugar en la madrugada del domingo, a las 03:52 o a las 4:14 (horario argentino). En cambio, si terminan terceros o cuartos, disputarán las semifinales por el quinto puesto a la 01:44 o a las 02:06.

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

  • 31 de enero y 1° de febrero: Seven de Singapur
  • 7 y 8 de febrero: Seven de Perth
  • 7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver
  • 14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid
  • 5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26

  • Sudáfrica 32
  • Fiji 32
  • Nueva Zelanda 32
  • Francia 28
  • Australia 26
  • Argentina 24
  • Gran Bretaña 18
  • España 16

