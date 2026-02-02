Cómo limpiar las manchas de humedad de las paredes de manera rápida y fácil

Cuando se detecta la humedad, es crucial poner manos a la obra y arreglar lo de manera inmediata, para evitar mayores daños a futuro.

limpiar-manchas-casa-humedad1

La lluvia, la fuga de agua en una tubería o la acumulación de líquido por capilaridad, son los problemas más comunes.

Una vez reparado, es probable que las manchas de humedad persisten en su lugar o alrededores.

Y es ahí cuando hay que actuar y limpiar con profundidad para no dejar rastros de salitre, moho o cualquier otro tipo de suciedad que afecte las paredes e incluso el piso de la casa.

limpiar-manchas-humedad

Cómo limpiar las manchas de humedad de las paredes

Cuando ya se ha solucionado el tema de la humedad, eliminar las manchas y todo rastro de esta afección, es posible con estos métodos e ingredientes efectivos para limpiar:

Uno de los métodos más efectivos para limpiar la zona afectada con la humedad, es aplicar vinagre blanco o de manzana sobre las manchas en la pared o piso. Se deja actuar un par de horas y luego se frota con un cepillo. El vinagre tiene un poder muy efectivo contra el moho, que lo elimina a la perfección. También desinfecta la superficie.

limpiar-manchas-casa-humedad