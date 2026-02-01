El equipo argentino de Copa Davis completó un viaje maratónico para el debut frente a Corea del Sur

Ya en Corea se sumaron Thiago Tirante quien viajó desde Bahrein, Federico Gómez que estaba en Vietnam y Marco Trungelliti, desde Andorra, donde reside.

El equipo argentino, con cinco jugadores debutantes, iniciará los entrenamientos en suelo coreano este lunes 2, de cara al debut en la Copa Davis 2026 frente al conjunto coreano.

Cuándo juega Argentina vs. Corea del Sur por la Copa Davis

La serie entre Argentina y Corea del Sur comenzará con los dos primeros singles el viernes 6 a partir de las 23:00 de nuestro país (las 11 del sábado en Corea).

La serie, que pone en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, culminará en la madrugada del domingo 8 (a la 1 de Argentina) con el dobles y los dos últimos singles.

Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.