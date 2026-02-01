El equipo argentino de Copa Davis completó un viaje maratónico para el debut frente a Corea del Sur

Después de 35 horas, el grueso del equipo argentino de Copa Davis llegó a Busán donde jugará ante Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers.
La delegación encabezada por el capitán Javier Frana, el vicecapitán Eduardo Schwank y los tenistas Juan Pablo Ficovich y Guido Andreozzi arribaron la sede del encuentro tras completar una larga travesía que se inició el viernes a las 21.30 hora argentina, en Buenos Aires.
El viaje tuvo escalas en San Pablo (Brasil), Addis Abeba (Etiopía), Seúl (Corea del Sur) y finalmente Busán adonde llegaron a las 19.35 (7.35 hora argentina) de este domingo.
Ya en Corea se sumaron Thiago Tirante quien viajó desde Bahrein, Federico Gómez que estaba en Vietnam y Marco Trungelliti, desde Andorra, donde reside.
El equipo argentino, con cinco jugadores debutantes, iniciará los entrenamientos en suelo coreano este lunes 2, de cara al debut en la Copa Davis 2026 frente al conjunto coreano.
La serie entre Argentina y Corea del Sur comenzará con los dos primeros singles el viernes 6 a partir de las 23:00 de nuestro país (las 11 del sábado en Corea).
La serie, que pone en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, culminará en la madrugada del domingo 8 (a la 1 de Argentina) con el dobles y los dos últimos singles.
Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.